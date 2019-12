López Obrador revira a Cárdenas y a los LeBarón

Responde a críticas

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Luego que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano señaló que el gobierno federal actual no encarna a la izquierda y que el sexenio puede perderse, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que respeta la opinión del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ese sentido, el mandatario reiteró que su administración no encabeza un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen que tiene como principal objetivo erradicar la corrupción y hacer justicia.

“No estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero (Cuauhtémoc Cárdenas), además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir; la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces, no es un pensamiento único”, dijo.

“Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y el objetivo principal es desterrar la corrupción, vamos avanzando en ese propósito”, subrayó.

Respecto de la propuesta que Cuauhtémoc Cárdenas hizo sobre la necesidad de poner en marcha una reforma fiscal progresiva, el jefe del Ejecutivo federal descartó esta posibilidad.

Reafirmó que su gobierno no aumentará impuestos. “No va a ver una reforma fiscal, no me gusta llamarle así porque ni siquiera es eso”, afirmó.

Tras las declaraciones de Julián LeBarón sobre la estrategia del gobierno federal contra el crimen en el país, el jefe del Ejecutivo federal se dijo respetuoso de la opinión del activista.

El Ejecutivo federal comentó que durante el encuentro que sostuvo con integrantes de la familia LeBarón-Langford, se les garantizó el derecho a manifestar su opinión de manera libre y se les reiteró que el gobierno hará su parte para esclarecer los hechos.

“Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas y se les dio información”, señaló el mandatario, quien a su vez afirmó que el encuentro con la familia se dio de manera cordial.

López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en las indagatorias que clarifiquen el asesinato de nueve integrantes de la familia, quienes fueron emboscados en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora.

Mencionó que incluso previo al encuentro, la familia LeBarón solicitó realizar una oración, en presencia de las autoridades federales, petición que fue aceptada.

“Si se está de acuerdo o no se está de acuerdo acerca de la petición que nos hicieron que iniciara con una oración, se aceptó. Ya ellos lo dijeron y yo también lo confirmo, por respeto a todas las creencias”, expresó el jefe del Ejecutivo federal durante su rueda de prensa.

Síguenos en Google Noticias