López Obrador se desmarca de la polémica de John Ackerman y el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Surgió una polémica luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso al académico John Ackerman Mill para que evalúe los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la propuesta. "Nosotros no tenemos por qué meternos en esos temas".

En la conferencia mañanera, al mandatario se le preguntó sobre la propuesta de la Comisión de incluir a Ackerman, abierto promotor de la Cuarta Transformación.

El catedrático de la UNAM también es parte del Instituto Nacional de Formación Política morenista y del Consejo de intelectuales de ese partido.

"Es un proceso que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados y que deben ellos actuar con autonomía y libertad", dijo el Presidente. "No tenemos por qué meternos".

Según recordó, en las pasadas administraciones la elección de los consejeros electorales era un reparto entre los partidos políticos.

Ahora no pasa lo mismo. Estoy seguro que no porque no somos iguales; nosotros no nos metemos en eso"