López Obrador se dice dispuesto a reunirse con expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si sus antecesores se lo piden estaría dispuesto a reunirse con ellos para dialogar sobre temas del país.

A una pregunta sobre que si lo busca un exmandatario para intercambiar opiniones aceptaría, López Obrador respondió:

"Sí, desde luego, dialogo todo el tiempo con políticos, empresarios, intelectuales, con todos los ciudadanos, indígenas, campesinos obreros, profesionales, con todos, siempre estoy dialogando".



Señaló que no está de acuerdo, porque no es conveniente, en actuar de manera espectacular y demagógica "porque no hace falta".

"Si se necesitara, convocamos a una reunión con todos los dirigentes políticos, pero vamos bien", señaló.

"Y no mezclar las diferencias que tenemos en lo político con la función del gobierno", subrayó.