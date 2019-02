López Obrador se dice “satisfecho” con un dictamen 

“Sin imposición”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE, El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó estar “muy satisfecho” con la aprobación por unanimidad en el Senado de la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo con mando civil.

“Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional”, afirmó en su conferencia matutina.

“Fue un apoyo unánime. Algo muy pocas veces visto. Sobre todo, en esta nueva etapa de cambios y transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia”, celebró.

López Obrador deseó que la Cámara de Diputados apruebe con “los mismos términos” la Guardia Nacional.

La reforma da “un marco legal para permitir tener esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas” en la seguridad pública.

De esta manera, se pone fin a una situación “irregular”, la presencia de militares y marinos en las calles sin que la Constitución lo contemplara.

“Con uso prudente de la fuerza, se dará un giro a la seguridad nacional, interior y pública”, puntualizó.

Finalmente, dijo que lo que más importa es lograr paz y tranquilidad en el país. Y para ello, la participación legal del Ejército y la Marina será imprescindible.

“De nuevo, mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos. Fue un hecho trascendente”, dijo.

Consulta

Sobre la termoeléctrica de Huexca en Morelos, aseguró que “no se va a imponer nada” y que los ciudadanos serán lo que decidan si se pone en marcha.

López Obrador afirmó que si finalmente se aprueba la puesta en marcha de una termoeléctrica en el estado de Morelos se contará con un acuerdo de las Naciones Unidas para garantizar que respete el medioambiente.

“Vamos a suscribir un acuerdo con la ONU para que se pueda garantizar a los pobladores de Morelos que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la termoeléctrica se tengan dictámenes de calidad del agua”, declaró.

El plebiscito se realizará en 60 municipios; 36 del estado de Morelos, 15 del estado de Puebla y 9 de Tlaxcala.

López Obrador llamó a la participación ciudadana y aseguró que la planta, de la CFE, permitirá bajar precios en la región, por lo que conviene al interés general.

“Voy a acatar la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea”, concluyó.

Asimismo, habló de los 218 vehículos oficiales que se subastarán este fin de semana en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, y dijo que hasta el momento, 548 personas se han inscrito al concurso.

Informó en abril se subastarán al menos 54 aeronaves, entre ellos aviones del Gobierno federal cedidos a los gobernadores estatales.

Y anunció un nuevo lote de 66 vehículos de lujo decomisados, hallados en un almacén de Hacienda.

Apuntó que “todo se va a subastar, porque necesitamos recursos para programas de bienestar” y para la creación de la Guardia Nacional.

En Macuspana, Tabasco, el Presidente sostuvo que en su gobierno “tenemos que apurarnos”, pues son seis años nada más y “no voy a reelegirme”, y acusó que la corrupción de administraciones pasadas dejó un país “muy echado a perder”.

En el marco de la presentación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el mandatario subrayó que se reactivará al campo y a la ganadería y aseguró que continuará trabajando mientras el Creador le dé vida o la ciencia lo permita.

“Son muchas las demandas del pueblo, con razón, pero ahí vamos a ir, poco a poco, puede que se tarden, la justicia tarda pero llega. Vamos a ir resolviendo los problemas”, afirmó.

Expuso que la corrupción de administraciones pasadas dejó un país muy desdichado, por lo que reiteró su voluntad de trabajar todo el tiempo por el bienestar del pueblo y por desterrar la corrupción.

“Como ustedes saben no se puede trasformar de la noche a la mañana; estos corruptos nos dejaron un país muy echado a perder, un país muy desdichado porque imperó por mucho, mucho tiempo, por décadas, sobre todo en el último periodo, la corrupción”, dijo.

Desde su municipio natal, del que destacó su gusto por volver, agregó que “lo primero va a ser, como ya lo estamos llevando a la práctica, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción y la impunidad”.

“Tengo autoridad moral para hacerlo, tengo mucha voluntad y tengo mucho carácter, me canso ganso que vamos acabar con la corrupcion”, dijo desde la ranchería Las Campanas.

Puntualizó que “vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles, que mientras el Creador me dé vida o lo permita la ciencia, como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo”.

Enfatizó: “ya no paisanos, esto va a cambiar, y por eso nos va a alcanzar el presupuesto, va a rendir el presupuesto, que es dinero del pueblo, y por eso vamos a poder cumplir todos los compromisos”

Agregó que también se tiene que enfrentar “toda la telaraña burocrática, ya saben ustedes: papeleo, trámites; como el gobierno no estaba hecho para atender al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo, el robo, no les importaba el pueblo”.

Tras entregar apoyos a algunos beneficiarios, abundó por otra parte que va a haber democracia sindical y los trabajadores van a elegir a los dirigentes libremente.

Será “voto libre y secreto; ya el gobierno no va a tener sindicatos predilectos, los trabajadores van a decidir libremente; tengan cuidado, mucho ojo, que el dirigente sea honesto, que no sea ventajoso, que no sea corrupto y que los trabajadores sepan elegir libremente”.

Por su parte el coordinador general de Ganadería, David Monreal Ávila, detalló que el objetivo del señalado programa es incrementar la producción del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyos en especie.

Destacó que el que sea a la palabra no significa que sea “un regalo ni un cheque en blanco”, sino que debe ser entendido como un instrumento de confianza, honestidad, integración y corresponsabilidad por el que se entregan al beneficiario especies pecuarias y este se obliga a pagar a través de las primeras crías que obtenga.

El funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural abundó que el programa está dirigido a pequeños productores que tengan desde uno hasta 30 vientres bovinos, que podrán ser beneficiados con una hasta 10 vaquillas y/o un semental, de acuerdo a la capacidad que tengan los solicitantes para su manutención.

Detalló que se busca entregar un millón de novillonas y 50 mil sementales; para Tabasco tiene una meta indicativa de 28 mil 400 vientres y dos mil 840 sementales, y el monto de inversion será de 553 millones de pesos para el estado.

Guardia Nacional La ONU-DH celebra una aprobación

La ONU-DH celebró la aprobación del dictamen para crear la Guardia Nacional.

Avance positivo

Jan Jarab, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseguró que la versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación.

Giro de diseño

La ONU-DH también celebró “el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil”.

Carácter democrático

Y agregó que “se haya fortalecido el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático” en la Guardia Nacional.