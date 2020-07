CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se hará este lunes la prueba de coronavirus para verificar si tiene o no Covid-19 antes de su viaje a Estados Unidos.

En su conferencia matutina, explicó que no se la aplica aún porque no tiene síntomas de la enfermedad.

"Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo", indicó.

"No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba", añadió.