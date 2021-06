López Obrador se niega a recibir a Aureoles: ''Que vaya a la FGR''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien acudió hoy a Palacio Nacional para pedirle audiencia a fin de "presentarle pruebas" de los nexos de Morena con el crimen organizado en esa entidad.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, el presidente afirmó que el gobernador (del PRD) solo busca exposición mediática.

Añadió que si tiene denuncias sobre ilícitos en la elección de Michoacán que acuda a la Fiscalía General de la República.

¿Nexos de Morena con el crimen organizado?

Esta mañana Aureoles subió un mensaje a Twitter donde informó que acudió a Palacio Nacional en busca de "entregar las pruebas" a López Obrador que vinculan a Morena con el crimen organizado y su intervención en la pasada elección en ese Estado.

Afirmó que compartir esta información pone en riesgo su vida y consideró que el presidente sí lo recibiría porque "es humanista y entiende lo que digo".

El presidente @lopezobrador_ me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación. pic.twitter.com/aksoVFs5yu — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

¿Qué responde López Obrador?

Sin embargo, en la mañanera AMLO afirmó al respecto: "Si se trata de cuestiones judiciales se tienen que ventilar en la Fiscalía General, no (lo voy a recibir) porque no me corresponde".

"Es un asunto que tiene que ver con las elecciones, para eso está el INE, el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación de un ilícito hay que acudir a la Fiscalía".

En Palacio Nacional, el presidente dijo que el gobernador michoacano acudió a la sede del Poder Ejecutivo porque "no es poca cosa la mañanera y lo que aquí ocurre es noticia, pero no es el lugar".

Tenemos 4 horas frente a Palacio Nacional, espero que el presidente @lopezobrador_ recapacite y nos reciba. Muchas de las pruebas que traigo las hizo llegar la gente, es evidencia entregada por el pueblo e insisto en entregársela personalmente, esto es por el bien de México. pic.twitter.com/EjAdNnw1JR — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

Señaló que como titular del Ejecutivo no puede recibir a personas para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral porque no le corresponde y tiene que cuidar y respetar la investidura presidencial.