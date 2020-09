LordEsMiCuerpo: No usa cubrebocas por ejemplo de AMLO y Slim

TABASCO.- Un hombre se volvió viral por su argumento a los guardias de seguridad sobre el uso de cubrebocas. El sujeto se negó a portar uno diciendo que ni AMLO ni Slim los utilizan porque el Covid-19 “es una farsa”.

#LordEsMiCuerpo

Los usuarios no tardaron en bautizar al hombre como #LordEsMiCuerpo y en un vídeo se ve cómo enfrenta de manera verbal a los guardias de una plaza en Villahermosa. La grabación no la hizo un testigo, sino que él fue el que sostuvo su teléfono para evidenciar la situación.

📹🚨 #Viral Un hombre, al que ya nombraron #LordesmiCuerpo, se negó a utilizar el #cubrebocas😷 en una plaza comercial de Tabasco argumentando que ni el presidente de México ni Carlos Slim lo utilizan.



pic.twitter.com/UKdp5UWxPt — Ámbar Noticias (@AmbarNoticias) September 2, 2020

“Yo mando en mi cuerpo, si quieres utilízalo tú. Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas porque es una farsa. Yo mando en mi cuerpo” dice cuando le preguntan por qué no usa cubrebocas.

Amenazan con sacarlo del lugar

Los elementos de seguridad insistieron en las reglas y el hombre los retó a que lo saquen del establecimiento.

“No voy a usar el cubrebocas, es mi cuerpo, me checaron la temperatura, yo mando y decido en mi cuerpo, si tú te quieres quitar o poner el bozal lo puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano”, añadió.

"Ni el presidente ni Carlos Slim lo usan".#LordEsmicuerpo pic.twitter.com/rvYR4UznJb — Fantastic Mr. Fox (@SirShittyScott) September 2, 2020

El Covid-19 en Tabasco

Tabasco es uno de los estados más afectados por la pandemia, apenas esta semana logró cambiar de semáforo rojo a naranja.

Te puede interesar: Presidente argentino agradece apoyo de AMLO en reestructuración de deuda