LordGolpeador acusa a su víctima de ser "conflictiva"

En 2018 una joven escuchó gritos de una mujer en su edificio y decidió salir para grabar a su agresor, sin imaginar que ese sería el primer día de un calvario que ha durado ya año y medio.

La joven, identificada en redes sociales simplemente como Irene, fue amenazada en aquel entonces por el hombre que agredía a su pareja: “No te metas con la gente, ya tienes problemas con todo el edificio. Te metes conmigo y yo sí te rompo la madre”.

Voy a abrir un hilo con todas las actualizaciones de lo que ha pasado con el caso de #LordGolpeador

Mi única intención es visibilizar la re victimización de los que denunciamos. Todo empezó en junio 2018 con este video pic.twitter.com/6w9I2EDEfN — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 👑 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Irene cuenta que en ese tiempo no pensó que su vídeo se volvería viral, pues al momento de subirlo a las redes solo esperaba dejar constancia de las amenazas que recibió. Sin embargo, días después Jorge Arturo “N”, conocido en las redes sociales como Lord Golpeador, se presentó junto al administrador del edificio para pedirle que bajara el vídeo.

En eso llega el golpeador y empieza a decir que mejor quite el video que por que el tiene acceso a armas y trabaja en la fuerza anti-secuestro y que no sirve de nada que lo denuncie porque “así cómo está la ley en México...”

pic.twitter.com/VZ4ShHYsga — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 👑 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Agredida por Lord Golpeador

La joven estudiante se negó y desde entonces el hombre comenzó una serie de amenazas en su contra, las cuales escalaron en mayo de 2019 cuando, aprovechando el activismo de Irene contra el ruido excesivo en el edificio, Jorge Arturo provocó que ella saliera de su departamento, entonces aprovechó para amedentrarla.

Y ahora que lo pienso si fui bien ingenua. Nunca pensé que podía ser una trampa. Salí y vi que el ruido era del vecino golpeador. Antes de que pudiera irme abrió la puerta y empezó a decirme cosas horribles. Aquí está el audio: Mayo 2019 pic.twitter.com/PCSu2x1viL — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 👑 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Gracias a los reporteros y gente que me apoyó y me dio un espacio para hacer visible el caso, estoy segura que sin ustedes no se si seguiría aquí. pic.twitter.com/iAgyh72Sej después de este reportaje gente del gobierno se comunicó conmigo para darle seguimiento. — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 👑 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Cuando la chica intentó pedir ayuda de la policía, el hombre y un grupo de cinco personas más comenzaron a golpearla. Esa agresión quedó registrada en una denuncia, sin embargo, Irene cuenta que las autoridades poco han hecho para que su caso proceda y, si no fuera por su grupo de abogados, como ella asegura, hoy Jorge Arturo no estaría vinculado a proceso, pese a que la suya no es la única denuncia en su contra (sino que hay cinco casos más).

Jorge Arturo "N" ofrece su versión

Irene decidió recapitular este hecho en su vida hace unos días, luego de que una televisora nacional le cediera un espacio a Jorge Arturo para contar su versión, en la cual dice que la joven es una persona conflictiva que tiene problemas con otros vecinos.

En dicha emisión incluso fue señalada por haber –presuntamente- arrojado huevos congelados a los vecinos que realizaban una fiesta infantil. Incluso dicen que llegó a los golpes con una vecina.

Los usuarios en redes sociales lamentaron que el canal de televisión revictimizara a Irene, cuando es una mujer que incluso ha difundido los vídeos en los que Lord Golpeador le amenaza directamente de muerte.

Nada mejoraba. Estaba viviendo en una pesadilla, el tipo se sabía intocable. Incluso unos meses después gritó que me iba a matar cuando pasaba frente a mi puerta. Lo único que podía hacer era documentarlo aquí pic.twitter.com/wlrASHAJCr — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 👑 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Por su parte, Irene asegura que no es tan fácil para ella mudarse de edificio, debido a que aún es estudiante y le faltan materias por cursar. Afirma que solo espera a que las autoridades cumplan con su deber, pues no quiere convertirse en un número más en la lista de feminicidios que ya engrosa el país.

