Loret de Mola comparece por caso Casses-Vallarta (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Loret de Mola compareció este lunes por el caso Cassez-Vallarta, tras el cual informó que sus dos principales acusadores, quienes lo señalan de haber creado un montaje; aceptaron frente al juez que no había forma de darse cuenta del montaje y que no lo alertaron.

"A pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades de ese montaje", sostiene el también columnista en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Loret se refirió a Juan Manuel Magaña y Laura Barranco; quienes reconocieron ante el juez que no alertaron a Loret, según el reportero.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH