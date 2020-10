Loret de Mola "sí sabía del montaje", las reacciones tras su comparecencia

MÉXICO.- Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola informó en su cuenta de Twitter que compareció por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, los usuarios lo vieron tendencia en Twitter y lo acusaron de haber mentido en su declaración.

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU