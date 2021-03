Loret de Mola tunde a López-Gatell: "Esa actitud cuesta 300 mil muertos"

MÉXICO.- Luego de haber resultado positivo a una segunda prueba PCR, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, causó polémica por unas fotografías en las que se le ve paseando, presuntamente en la colonia Condesa.

Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, el periodista yucateco Carlos Loret de Mola, se lanzó contra el funcionario de salud.

En un tuit, Loret de Mola compartió la fotografía del paseo y escribió.

“En México, el zar para la pandemia informa que su prueba Covid fue positiva y sale a dar un paseo por el parque. En cualquier otro país esa actitud hubiera costado un despido fulminante. En México, esa actitud cuesta 300 mil muertos”. En la imagen Hugo López Gatell aparece sin cubrebocas y acompañado de una mujer.

López-Gatell sigue positivo al Covid

Tras 19 días de haber informado que dio positivo a Covid-19, anoche reapareció públicamente el subsecretario. Lo hizo de manera virtual en la conferencia nocturna en Palacio Nacional, donde aseveró que todavía tiene una carga viral para ser contagioso.

López-Gatell afirmó en la conferencia que se realizó una prueba de PCR que dio positivo de nuevo, por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales.

"Hoy me hice la prueba, estoy monitoreando la transición de positivo a negativo; se [me] hizo la prueba en el InDRE [Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos], di positivo, lo que significa que tengo una carga viral lo suficientemente alta para ser contagioso y, aunque tengo el alta médica, no tengo la epidemiológica, por ello no podré reincorporarme a las actividades normales, pero sí por la vía virtual", comentó.

¿Qué dice López-Gatell del paseo?

Cuestionado por las imágenes que circularon en redes sociales en las que se le ve en algunas tomas sin cubrebocas, el funcionario no negó ni afirmó que se tratara de él, sólo aprovechó para criticar a los medios de comunicación e hizo hincapié en que ya no tiene esperanza de que éstos modifiquen la manera en que informan.

"Esto hace referencia a la lamentable realidad de tener medios de comunicación, sobre todo los corporativos, que durante toda la epidemia, y dudo que cambien de actitud, han buscado sacar notoriedad por razones de lucro. Sigo esperanzado en que estos grupos que son dueños de los medios de comunicación, los columnistas que viven de parte del morbo, de la intriga y que tienen un nivel bajo en términos de calidad periodística, suban el nivel, ojalá, pero no tengo muchas esperanzas a estas alturas", dijo.

Los casos de Covid en México

En la conferencia, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que México suma 192 mil 488 decesos por Covid-19, un incremento de 699 con respecto al día anterior, así como 6 mil 674 contagios, para un total de 2 millones 144 mil 558 diagnósticos acumulados.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, señaló que la ocupación hospitalaria de camas generales es de 27% a nivel nacional, y reiteró que la Ciudad de México es la única entidad con más de 50%, con un punto porcentual arriba.

En tanto, en camas con ventilación mecánica, el funcionario destacó que la ocupación en todo el país es de 29%, y dijo que la Ciudad de México reporta 52% en camas de este tipo.

A su vez, López-Gatell Ramírez indicó que este miércoles se aplicaron 277 mil 86 vacunas contra el coronavirus, por lo que el acumulado es de 3 millones 488 mil 118. Detalló que 812 mil 774 dosis se aplicaron en personal médico y 589 mil 193 ya completaron su esquema. Sánchez Cordero se vacuna contra el SARS-CoV-2.

Olga Sánchez ya recibió la vacuna

Por la tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que fue vacunada contra el Covid-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Sánchez Cordero compartió a través de su cuenta de Twitter imágenes donde se le ve esperando su dosis y luego es inmunizada. En su publicación, la ministra en retiro de la Suprema Corte destacó el avance en el plan de vacunación.

"El plan nacional de vacunación continúa avanzando con éxito. Así lo comprobé cuando acudí a la alcaldía Miguel Hidalgo a vacunarme, donde constaté la buena organización y atención para quienes como yo vemos con optimismo una luz en el camino para superar la pandemia por Covid-19", escribió la titular de Segob en su red social.