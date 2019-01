Los alcaldes protestan

Disgusto por “el centralismo” del gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO.— Alcaldes de distintas partes del país denunciaron, durante las audiencias públicas para debatir la creación de una Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que mientras sus fuerzas de policía operan con múltiples carencias, los recursos federales destinados para ellas registran recortes, retenciones y reglas injustas para su repartición.

No solo eso. Revelaron que hay poca o nula coordinación con gobiernos estatales, que existen zonas bajo total control criminal, que múltiples empresas cierran ante el acoso del crimen y que ellos mismos trabajan con amenazas de muerte.

Los presidentes municipales, en su mayoría, respaldaron la creación de la Guardia Nacional con un mando civil, pero al mismo tiempo criticaron lo que consideraron es una visión “centralista” de la nueva administración federal en la política de seguridad, e insistieron en que es necesario trabajar coordinadamente con gobiernos estatales y locales.

De 16 alcaldes que participaron en el segundo día de audiencias de la Guardia Nacional en San Lázaro, solo dos, la alcaldesa de Chihuahua y el alcalde de Nezahualcóyotl, consideraron que la creación de la nueva autoridad no es necesaria y que, por el contrario, se pueden explorar alterativas como apostar al desarrollo policial o a mejores políticas públicas.

En su intervención en la audiencia pública, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, denunció el recorte presupuestal de aproximadamente el 20% en los subsidios de seguridad destinados para los municipios con alta incidencia delictiva en 2019.

“La Guardia Nacional es un componente de la estrategia de seguridad pero no es el todo. La apuesta debe ser por la prevención y esa es una tarea que primordialmente le corresponde a los municipios. Pero de poco ayuda que entonces el gobierno federal nos haya recortado en este año el 20% de los recursos del fondo destinado para la seguridad en municipios”, dijo.

“Animal Político” publicó en diciembre que, en efecto, el presupuesto de seguridad destinado a municipios en el ejercicio 2019 había descendido de cinco mil a cuatro mil millones de pesos.

Laura Lynn Fernández, alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México A.C. (Conamm), señaló que el recorte de los subsidios a los municipios ha sido sistemático en los últimos años, situación que es crítica ya que las policías municipales carecen de recursos suficientes para profesionalización, capacitación, equipamiento, inversión en nuevas tecnologías, etcétera.

La alcaldesa denunció además que hay municipios que, por no tener una incidencia delictiva tan elevada, no tienen acceso a ningún subsidio en la materia. En esto coincidió también el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien dijo que el dinero no solo es poco sino que está mal distribuido.

“Está totalmente mal diseñado el mecanismo de distribución de estos recursos. Hay incentivos perversos para los municipios. Si tienes altos índices delictivos tienes más recursos, pero si bajas esos índices de inseguridad recibes menos recursos. Pareciera que el premio por hacer bien las cosas es recibir menos presupuesto. La forma de premiar a los municipios debería ser con recursos, tal vez para temas de reconstrucción del tejido social, temas culturales, de prevención, para invertir en los propios policías que están dando resultados positivos”, dijo en entrevista luego de participar en la audiencia.

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, acusó que en 2019 no solo enfrentan el recorte en recursos para seguridad, sino que además el subsidio se encuentra retenido por la federación.

Los alcaldes de la Conamm denunciaron que del 100% de los recursos que sus ciudades generan vía impuestos y se envían al nivel federal, solo regresa a los municipios el 4%.— Animal Político

