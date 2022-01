¿Los billetes rotos pierden su valor?

Probablemente tienes billetes rotos, pegado con cinta transparente y cuando intentas pagar algo, la vendedora o vendedor no te deja utilizarlo.

Por ese motivo mucha gente prefiere no lidiar con ellos y los guarda o destruye. Sin embargo, ese billete todavía conserva su valor y no hay motivo para rechazarlo. De acuerdo a Banxico, por el simple hecho de que estén rotos, rasgados o incompletos, los billetes no pierden su valor.

Los billetes conservan su valor aún cuando:

Estén sucios, despintados o decolorados, ya sea por su uso y/o exposición a condiciones climáticas.

Tengan anotaciones o sellos que no sean del tipo religioso, político o comercial.

Cuenten con dibujos, incluso sobre las figuras históricas, como anteojos, barbas, bigotes o cualquier otro tipo de alteración gráfica.

Estén manchados de grasa, aceite, pintura, tinta, sangre u otra sustancia.

Tenga algún corte o rasgadura, o que dicho corte esté pegado con cinta adhesiva transparente.

Esté incompleto pero la parte faltante sea menor al tamaño de una moneda de 10 pesos.

pero la parte faltante sea menor al tamaño de una moneda de 10 pesos. Estén deformados (si son billetes de polímero) o quemados (si están hechos de papel de algodón).

¿Cómo pierden su valor los billetes?

Contienen palabras, frases o dibujos que tengan como finalidad divulgar mensajes de tipo político, religioso o comercial. Por ejemplo, “Vota por X candidato”, “Compra salchichas marca Y”.

Se trate de un billete alterado , es decir, que esté formado por la unión de dos o más partes de diferentes billetes.

, es decir, que esté formado por la unión de dos o más partes de diferentes billetes. Se use cinta no transparente para unir las partes, como cinta canela, para aislar o maskin tape.

para unir las partes, como cinta canela, para aislar o maskin tape. Esté incompleto y la parte faltante sea mayor al tamaño de una moneda de 10 pesos.

En el caso de mutilaciones mayores, la porción faltante del billete no puede exceder la mitad de su superficie de un ejemplar completo de la misma denominación, por lo que debe ser evaluado. En el caso de los billetes deformados sí conservan su valor siempre que no tengan mutilaciones, si a uno de estos billetes les falta un pedazo y además están arrugados se evaluarán como fracción de billete y habrá que ver si pierden o conservan su valor.

¿Cómo pegar los billetes rotos?

Si tienes un billete roto, siempre une las partes con cinta transparente. En ningún momento utilices otro adhesivo como cinta canela, de aislar, de papel, etc. Esto por que el Banco de México podría considerar que se quiso ocultar o borrar algo que le quite valor. Es más, incluso el papel moneda podría calificarse como falso pues se pensaría que se intentó tapar una característica que no se pudo imitar.

¿Cómo y dónde puedo cambiar mis billetes maltratados?

Si quieres cambiar tus billetes en buen estado, o maltratados que conserven su valor, por otros de la misma o diferente denominación, acude a cualquier banco de lunes a viernes, dependiendo los horarios de cada institución.

El banco te puede cambiar hasta un monto de 3,000 pesos por operación. No importa que no tengas cuenta bancaria, el servicio es gratuito.

¿Qué pasa con el billete maltratado que el banco se quedó?

Los billetes que puedan proceder a un cambio se sacan de circulación y se sustituyen por otros que son aptos para circular entre la sociedad. Si llevas un billete alterado o presuntamente falso, éste será enviado al Banco de México para hacer una evaluación gratuita, sin embargo este proceso puede tardar algunos días.