CIUDAD DE MÉXICO.- Con la entrada a la Fase 3 de la epidemia de Covid-19 los gobiernos de los Estados se encargarán de asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación, pero sin violar los derechos humanos, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell subrayó que el planteamiento de las medidas ante la epidemia es una atribución de la autoridad sanitaria federal, mientras los estados no pueden imponer medidas menos rigurosas.



“Las autoridades estatales tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponden en sus demás atribuciones para que ocurran".



“Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento, desde luego sin afectar los derechos humanos, es su competencia lograrlo”, apuntó.



Las medidas aceptadas hasta ahora

"Esto está escrito en el acuerdo publicado el 31 de marzo, es competencia de las autoridades estatales el replanteamiento del marco normativo para que la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumpla".



Indicó que las únicas medidas hasta ahora aceptadas por el Consejo de Salubridad General son la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo y al 17 en regiones con menos contagios, así como la suspensión de actividades no esenciales en el sector público, privado y social.

Disminuir la movilidad en Fase 3

"El objetivo es disminuir la movilidad con base en lo dispuesto por la autoridad federal y las autoridades estatales tienen la obligación de hacerlas cumplir", apuntó.



"Las empresas que no son esenciales, y no han cumplido, deben suspender actividades para que las personas no tengan que concurrir en un espacio laboral y hagan el trabajo en casa si se puede".



"Donde no (se pueda), quedarán suspendidas las actividades".



Otra medida de mitigación corresponde a la suspensión de actividades presenciales en el sistema educativo y la interrupción de congregaciones en el espacio público.

Se suman hospitales privados en Fase 3

Como medida para afrontar la Fase 3 de la pandemia del coronavirus, Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores (SRE), informó que este 23 de abril iniciará el acuerdo que firmó el gobierno con hospitales privados para que atiendan a enfermos del sector público con padecimientos o tratamientos diferentes a Covid-19.



Con esto, explicó, los hospitales públicos se enfocarán en atender a pacientes con coronavirus.



El canciller detalló que en el acuerdo "Todos Juntos contra el Covid-19" se pondrán a disposición 3,115 camas de hospitales privados todos los días sin costo para la población que lo necesite.

Casos que podrán atender

Serán para atender casos de partos, embarazos, puerperio, cesarías, apéndices, complicaciones en hernias, ulceras, endoscopias, entre otros.



"Se trata de un acuerdo con el sector privado que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población".



El canciller informó que aquellas personas que necesiten esta ayuda médica pueden llamar al teléfono 800-213-26 84.- Con información de Notimex y El Universal

