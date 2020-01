Los pagos más importantes que deberás hacer en 2020

CIUDAD DE MÉXICO - La mayor preocupación de 1 de cada 4 mexicanos son los pagos de servicios básicos como agua, predial, impuestos, entre otros. Esto de acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma de servicios financieros Coru y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment.

Según la firma, la segunda preocupación en el cumplimiento de pago es para los créditos y préstamos, seguido de la renovación del seguro de autos así como anualidades pendientes de tarjetas de crédito. En tanto, la llamada cuesta de enero, con el encarecimiento de productos y el pago de colegiaturas cierran la lista de las preocupaciones económicas de los mexicanos al arranque de 2020.

Coru recalcó que cada principio de año implica pagos que no deben postergarse. En ese sentido, se recomienda ser responsable en el cumplimiento de estos compromisos para evitar la pérdida de dinero ante la aplicación de multas y recargos.

La firma enlistó algunas de las fechas más importantes para el pago de servicios durante 2020:

Enero y febrero

Predial. Como cada año, este impuesto lo debe pagar toda aquella persona que sea dueña de una propiedad. Sin importar el uso, deberá ser cubierto en los dos primeros meses del año. Así, el Gobierno de la CDMX hace un descuento del 8% en el pago anual anticipado durante enero, y del 5% en el mes de febrero. Además habrá facilidad para pagar con tarjetas de crédito a meses sin intereses.

De enero a marzo

Tenencia. Un impuesto para las personas que son propietarias de vehículos automotores. Este impuesto varía entre estados, ya que en algunos la tenencia no aplica. En la CDMX permanecerá el otorgamiento del subsidio de 100% sobre este impuesto para las personas físicas y morales sin fines de lucro y cuyo vehículo no tenga un valor que exceda los 250 mil pesos. En la página de la Secretaría de Finanzas se puede conocer la cantidad a pagar con sólo introducir el número de placas. Si no se cubre el pago de tenencia o refrendo, no se podrá el automóvil en el siguiente periodo.

Abril

Declaración anual de impuestos para personas físicas. Aunque la declaración de impuestos para personas físicas que se lleva a cabo en abril, puede prepararse desde las primeras semanas de 2020. En la página del SAT vienen declaraciones anuales prellenadas. Así, se deben verificar facturas electrónicas para que no tengan ningún error en cuanto a los datos personales. Es importante tener todo en orden si se busca salir en ceros o con saldo a favor, de lo contrario podrían generar recargos o multas que implican un gasto más para el año. En las oficinas del SAT se brinda asesoría para poder hacer la declaración de manera personal.

De julio a diciembre

Verificación. El programa de verificación vehicular es un mecanismo de control de emisiones vehiculares en la CDMX. Tiene el objetivo de ayudar con el programa de Hoy No Circula a controlar la calidad del aire en la ciudad.

