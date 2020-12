Los personajes de la pandemia 2020: hace un año ni los conocías

Personas que hace un año no conocías y hoy son populares

Este año, la información relacionada con la pandemia de Covid-19 permitió conocer personajes que de otra forma no hubieran alcanzado tanta exposición a través de los medios electrónicos. Varios de ellos se han convertido en los voceros de las instituciones de salud, desde los organismos internacionales hasta los locales. Así, ofrecemos un recuento de personas que hasta el año pasado no eran tan conocidas fuera de sus ámbitos de especialidad. Todos son trabajadores de la salud, la mayoría doctores.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Aunque el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus fue elegido Director General de la Organización Mundial de la Salud en mayo de 2017, fue este año en el que se convirtió en la máxima autoridad en torno a las medidas frente a la pandemia de Covid-19 en el mundo. Es el quien ha dado cuenta de la evolución del coronavirus a nivel global, además de fijar las líneas de acción ante la enfermedad y las recomendaciones a la población. Incluso estuvo en aislamiento luego de tener contacto con una persona que dio positivo al virus.

Antes de ser elegido Director General de la OMS, el Dr. Tedros fue ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, de 2012 a 2016 y ministro de Salud de 2005 a 2012. En 2009 fue elegido Presidente del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Oriundo de Asmara (Eritrea), Tedros tiene un doctorado en salud comunitaria por la Universidad de Nottingham y una maestría científica en inmunología de las enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres.

Dr. Hugo López Gatell

En México, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción, se convirtió en la voz oficial del gobierno federal en torno a las acciones en contra del Covid-19 desde febrero pasado, cuando la pandemia llegó al país.

Poco a poco su popularidad fue subiendo, tanto por sus declaraciones y pronósticos en el avance de la pandemia, hasta por quienes lo vieron guapo. En Twitter el año pasado era uno más. Sin embargo, este 2020 fue considerado por la red social como uno de los 10 "handles" (nombres de usuario) más tuiteados en la red social. Incluso, a partir de marzo pasado la cantidad de tuits emitidos por su cuenta se disparó. Hoy día, según la herramienta Twitonomy, el 82% de sus "trinos" son retuiteados y marcados como favoritos por los internautas, lo que implica que en términos de redes sociales es un usuario influyente.

Cual "rock star" tiene incluso un club de fans que le llevó serenata en su cumpleaños. Sobra decir que en estos nueve meses ha sido protagonista habitual de diversos memes, desde los que lo han convertido en el "Dr. Strange" hasta los que hacen burla de sus distintos gestos y frases como el "Quédate en casa" o "con mucho gusto se los vuelvo explicar". También está en los "stickers" de WhatsApp. Incluso los niños juegan a ser el doctor López-Gatell.

Medio internet mexicano tiene un crush con Hugo López-Gatell.

Siento que la conferencia de las 7pm es como el equivalente de la serie de Luis Miguel de este año. pic.twitter.com/gN6EcaSH6W — Gustavo Serrano (@gooz25) March 26, 2020

En marzo la pregunta "¿quién es López-Gatell?" era común en buscadores de internet. Hoy sabemos que está casado con la también investigadora Arantxa Colchero, de quien está separado hace más de un año. No es su primera pandemia, también estuvo involucrado en el equipo del gobierno federal que enfrentó al virus H1-N1, como director general adjunto de Epidemiología en el gobierno de Felipe Calderón.

Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que egresó en 1994. Está especializado en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Tiene una maestría por la UNAM en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Obtuvo su título como epidemiólogo con doctorado en la Universidad Johns Hopkins, del cual egresó en 2006. Durante su carrera como investigador ha escrito y colaborado en 45 artículos académico y lo han citado más de 7,000 veces.

Dr. José Luis Alomía Zegarra

El doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología del gobierno federal, es otro de quienes han narrado la pandemia en México. Su presencia es habitual en las conferencias vespertinas en las que la Secretaría de Salud da a conocer las cifras de casos y muertes por el coronavirus en México. En ausencia del doctor López-Gatell, es Alomía quien encabeza la rueda de prensa.

Alomía es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Montemorelos, Nuevo León. Está certificado como Epidemiólogo de Gestión en la escuela de Salud Pública “Bloomberg” en la Universidad Johns Hopkins y cuenta con una Maestría en Gestión de Salud Institucional por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

Se desempeño en cargos relacionados con el cuidado de la salud en el ayuntamiento de Hermosillo y el gobierno de Sonora. A finales de 2018 fungió como Director Estatal de Prevención y Control de Enfermedades en los Servicios de Salud de Sonora. En diciembre de ese año se integró al gobierno federal en el cargo que ocupa al día de hoy.

La jefa Fabiana

El pasado 20 de abril México conoció la historia de la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ese día, la ahora llamada "jefa Fabiana", al borde del llanto, pidió a la población respeto para el personal de salud. Y es que por esos días se habían registrado distintos ataques callejeros a trabajadores de salud, principalmente enfermeros.

“Nosotros podemos salvar sus vidas, necesitamos que nos cuiden, necesitamos aprender, necesitamos la mayor solidaridad, que más se requiere, los invitamos de verdad a respetarnos, este uniforme que porto, lo porto desde hace 27 años”, dijo.

El mensaje de la Jefa Fabiana Zepeda es fuerte para defender a las enfermeras.



«Nosotros podemos salvar sus vidas, ayúdenos por favor a cuidarlos y para eso, necesitamos que ustedes nos cuiden».



Estas son las personas que están en la primera línea 😭♥️ pic.twitter.com/rz0INEWB7C — Leonardo Núñez González (@leonugo) April 21, 2020

A partir de ahí, su testimonio causó empatía y ella ganó popularidad. Al día siguiente @JefaFabiana llegó a Twitter, para aprovechar "ahora que tengo su atención" y "frenar las agresiones contra mis compañeros", escribió.

En mayo la jefa enfermó de Covid-19, estuvo hospitalizada y lo superó. Su popularidad e influencia es tal que en junio Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de México.

Fabiana Zepeda estudió la licenciatura en enfermería en el Instituto Politécnico Nacional y es maestra en Ciencias por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación de Enfermería.

Dra. Marbella Perera Rivero

En el ámbito local, la doctora Marbella Beatriz Perera Rivero, jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secreataría de Salud de Yucatán también ha cobrado cierta popularidad al estar entre las especialistas que habitualmente participan en el reporte diario de casos.

La doctora Perara Rivero es egresada de la Uady, con una especialidad en Salud Pública por la misma casa de estudios. Es maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, con sede en Morelos.

Su jefe, el doctor Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública, también ha participado en dichos reportes, aunque con menos frecuencia y menos comentarios a favor. A últimas fechas Claudia Itzel Beristain Luján, jefa del programa Entornos y Comunidades Saludables, es ya parte de los rostros habituales en los reportes.

La doctora Paty

De los especialistas locales, la doctora Ana Patricia Muñoz Miranda, jefa del Programa de Emergencias Respiratorias, es quien ha tenido mayor popularidad. "La doctora Paty", como le llaman los internautas, tiene ya un grupo de personas que pregunta por ella cuando no es quien da el reporte diario. Frases como "si no es la doctora Paty no lo creo", son comunes en las transmisiones.

También son comunes los elogios a su persona, además de que los detalles en los accesorios de la especialista no han pasado desapercibidos, como por ejemplo, su portagafete con la figura de un gato, sus blusas estampadas o los aretes largos que regularmente lleva, además de sus lentes de armazón de pasta.

En agosto pasado, la doctora se ausentó durante tres semanas de las transmisiones, lo cual no pasó desapercibido. Incluso se especuló que tuvo Covid-19. Sin embargo, esto nunca fue confirmado o negado por la SSY.

Su popularidad fue tal que la secretaría de Salud lanzó una sección en sus redes sociales llamada "Pregúntale a la doctora Paty", en la que en el vídeo introductorio se puede ver una versión animada de la especialista. Ella es médico cirujano egresada de la UNAM.