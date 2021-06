''Votaron por cada personaje impresentable'': AMLO sobre elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro días de la elección intermedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que los electores que votaron por los conservadores apoyaron a "personajes impresentables".

"Es que no me quiero meter tanto, pero votaron por cada personaje impresentable, pero somos libres y que sigan su camino", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, señaló que en las elecciones se agruparon todos sus adversarios que no quieren la transformación porque, aseguró, no quieren perder sus privilegios.

"Traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación, periodistas, vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, todos", señaló el presidente.

''Sí, les he estado repitiendo -parezco disco rayado- del comportamiento de las estaciones de radio, de sus noticieros, de que va uno en el automóvil, en el carro, va uno escuchando a un comentarista, y todos en contra, y le cambia uno y es lo mismo, creo que no hay un solo programa de radio que no ataque al gobierno, y ¿cuántos programas de radio hay?, debe de haber pues como unos 100".

Y agregó: "Puede que sea que haya uno o dos, pero de los medios convencionales, no. Todo es Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces fue un bombardeo, tremendo, es que eso ya lo padecí, en el 2006, la guerra sucia, y es fascistoide, es de Goebbels, según su máximo de que una mentira de que se repite muchas veces pueden convertirse en verdad", aseveró.