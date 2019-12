“Los resultados no son lo que esperábamos”: Movimiento Ciudadano

MÉXICO.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, reiteró su demanda de que se haga realidad el cambio por el que votaron millones de ciudadanos, así como la convicción de su fuerza política de servir a México.

Al dirigir un mensaje por redes sociales sobre el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que Movimiento Ciudadano también cumple un año de haberse comprometido con los mexicanos a servirlos por encima de cualquier proyecto político.

“Sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio y no te equivocas al seguir teniendo la esperanza de que ese cambio sea una realidad. Pero a un año los resultados no son lo que esperábamos”, resaltó el también senador de la República, al puntualizar que México eligió un cambio en la estrategia de seguridad para construir la paz y recuperar la tranquilidad.