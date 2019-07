Lozoya, Ancira, Robles y Deschamps; las revelaciones de sus casos

De la administración de Enrique Peña Nieto

MÉXICO.- Esta mañana hubo novedades en cuatro casos judiciales que se siguen a ex funcionarios y personas relacionadas con la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Alonso Ancira y Carlos Romero Deschamps.

Esto fue lo que pasó en sus casos:

Emilio Lozoya rompe el silencio

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto

El ex director de Pemex respondió a preguntas hechas por una alianza de tres medios de comunicación, entre ellos el mexicano Quinto Elemento Lab, en donde aseguró que las acusaciones en su contra son “un ataque político cobarde y sin fundamentos”.

Te puede interesar: Las acusaciones de la Fiscalía son un ataque cobarde, asegura Lozoya

“A mi madre (Gilda Austin) se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión”, dijo el exfuncionario.

🔴 Emilio Lozoya rompe el silencio después de 50 días y responde: "Es un ataque político".



Estas son las 9 respuestas que por escrito y desde paradero desconocido dio el exdirector de Pemex a la investigación conjunta de Quinto Elab, @SZ y @Tamedia https://t.co/EqKRMtHeyj pic.twitter.com/Ep7QAO7IEV — Quinto Elemento Lab (@quintoelab) July 30, 2019

Rosario Robles

Rosario Robles.

Rosario Robles, ex titular de Sedesol, difundió una tarjeta en donde se extraña de que la Fiscalía General de la República filtre la causa por la que le giró un citatorio el próximo 8 de agosto y dijo que se violan sus derechos, así como se mina su capacidad de defensa.

Aquí la carta que envié el día de hoy 👇🏽 pic.twitter.com/4w7Q4ockLW — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) July 30, 2019

Su abogado aseguró que es “indignante” que su clienta se haya enterado de esta denuncia de la FGR por los medios de comunicación, sin que se lo hayan informado primero a ella, por lo que aseguró es una denuncia plagada de violaciones a sus derechos humanos.

Te puede interesar: FGR investiga a Rosario Robles por corrupción en gobierno de Peña

“Es indignante que uno se entere a través de los medios de comunicación de una acusación, de un citatorio, sin ninguna referencia a los motivos por los cuáles se debe de presentar ante un juez federal, ni cuáles son las razones. Constituye una violación al debido proceso porque antes de que te presentes ante el juez resulta que la opinión publica te está juzgado y está haciendo sus propias conclusiones cuando están debiera hacerlas el juez”.

“Rosario es absolutamente inocente, no ha habido ninguna conducta que ella en sus largos años de servidora pública que pudiera suponer que ha violado alguna ley o ha faltado al estado de Derecho”.

Alonso Ancira: “AMLO persigue a la gente”

Alonso Ancira.

En Madrid, Alonso Ancira, el también llamado “Rey del Acero” en Altos Hornos, acudió a comparecer en libertad y en declaraciones a la prensa aseguró que “la acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político y cuando entra la política por una puerta, la justicia sale por la ventana”.

Reiteró al juez Santiago Pedraz su rechazo a ser extraditado a México y expresó su confianza en la justicia española.

Te puede interesar: Alonso Ancira acusa a AMLO de persecución política

“Está persiguiendo a gente (AMLO) y a veces hace pagar a otras gentes, nos salpica. Somos producto de un daño colateral, porque también está persiguiendo a gente que puede tener problemas claros y transparentes con la justicia. Pero está contaminando. Yo no entiendo por qué atacó mi empresa. Ha causado un daño a miles de trabajadores y está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo”, aseguró Ancira en tono calmado a un grupo de corresponsales mexicanos.

Ahora resulta que él no fue. 🤨



Alonso Ancira acusó al gobierno del presidente @lopezobrador_ por persecución política.



El dueño de Altos Hornos de México se niega a ser extraditado y negó las acusaciones por lavado de dinero.



Vía: @AristeguiOnline pic.twitter.com/AUKaIoVnlq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 30, 2019

Carlos Romero Deschamps queda desprotegido

Romero Deschamps

Finalmente, Carlos Romero Deschamps, si bien no se dijo perseguido, obtuvo el resultado de un amparo, de los llamados “buscadores”: La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ninguna orden de aprehensión contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por ello, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al ex senador, por lo que si en los próximos días se libra orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja.

De acuerdo con lo informado la semana pasada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Romero Deschamps había conseguido una suspensión definitiva porque diversos jueces no rindieron sus informes justificados, por lo que al no tener certeza de la existencia de alguna orden de aprehensión en su contra, el juez se vio obligado por ley a conceder la medida. Los últimos informes indican que la FGR no ha solicitado a los jueces una orden para aprehender a Romero Deschamps.