“Sin un objetivo claro”

Luchas de poder en el gabinete, dice Víctor Toledo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En un audio que circula en redes sociales, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, arremetió contra el gobierno de la Cuarta Transformación, del cual señaló “no tiene como tal un objetivo claro, está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete”.

También se le escucha decir que “los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del presidente Andrés Manuel López Obrador”, no van acorde con los ejes trazados por la Semarnat.

“Yo creo que aquí sí convendría, quisiera compartirlo con ustedes lo que yo hablé, lo que yo he vivido, lo que yo he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y éstas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos”, indicó.

Toledo Manzur precisó que los principales conflictos se han dado entre la dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos Arámbula, ya que ellos pretenden llegar a la agroecología y la Sader busca los agronegocios: “Tratan de imponer toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones”.

Agregó que el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, ha adquirido poder dentro del gobierno federal y, dijo, “bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya sea en lo energético o en agroecología”.

El titular de la Semarnat mencionó tres momentos en los que ha tenido conflictos con los funcionarios; el primero con Víctor Villalobos por el tema del glifosato, con el que tuvo tres reuniones convocadas por Romo, para aprobar la importación del plaguicida en el país.

El segundo momento, sostuvo, fue cuando lo convocaron para aprobar un proyecto de ganadería con Estados Unidos, en el que se pretendía impulsar la compra venta de propiedades en Tabasco para lograr un proyecto lechero con un modelo de agronegocio (que no se concretó), y enfatizó: “El gobierno está en contra del programa Sembrando Vida, como lo han expresado”.

“El punto número tres es el caso de la cervecera (en Mexicali) y la Secretaría de Gobernación; incluso el subsecretario de Gobernación (no precisó cuál) convocó a reunión para convencernos a cinco secretarías de estar a favor de la cervecera, y estuvo presente el vicepresidente de la cervecera, traído por el subsecretario”, abundó.

“En el caso de la minería, Romo convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme que fuera más accesible y digamos que fuera que presionáramos menos, etcétera”, relató.

Toledo Manzur concluyó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está del lado de la Semarnat y con el esfuerzo que está haciendo en materia de medio ambiente, por lo que “tendría que plantear un plan B y aprovechar la crisis global que existe en favor del ambiente”.

Una fuente del gobierno federal confirmó la autenticidad del audio; sin embargo, se trató de tener la postura de la dependencia, pero hasta anoche no se tuvo respuesta.

Mensaje oficial

Apenas anteayer, Toledo Manzur inauguró el “Seminario Internacional Agroecosistemas: alimento, biodiversidad y resiliencia”, en formato virtual.

En su mensaje, indicó que “en unos años, México se colocará como un país modelo en la reconversión de los sistemas alimentarios hacia la inclusión agroecológica”, y expuso que para la secretaría que encabeza “y para el gobierno de la Cuarta Transformación, la agroecología constituye un tema fundamental para las políticas ambiental, agrícola y pecuaria, íntimamente ligadas al bienestar de la sociedad”.

“La transición que se busca es cambiar el modelo agroindustrial por un modelo agroecológico, iniciativa que ha sido apoyada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, precisó.

En este sentido, Toledo Manzur explicó que la política de Medio Ambiente trabaja bajo siete transiciones ambientales, y una de ellas es la producción sana de alimentos sanos. Para ello se trabaja en un plan estratégico de agroecología con el apoyo de un grupo de investigadores y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).