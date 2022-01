HERMOSILLO, Sonora (Por Efrén Mayorga).— Este lunes 17 de enero, Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años de vida.

Hace tres años le dio instrucciones al coronel y licenciado Jorge Nuño Jiménez para que buscara una entrevista con el reconocido reportero y periodista Juan Arvizu Arrioja del periódico El Universal; el coronel Nuño me solicita haga una cita con Juan Arvizu, quien acepta hacer la entrevista con preguntas que él mismo formalizaría.

El propósito de la entrevista con el coronel era que, luego de que se publicara, el mismo licenciado Echeverría Álvarez daría una entrevista para abundar en los temas expuestos por el coronel Nuño.

La pandemia del Covid-19 impidió el propósito; en primer término el expresidente se aisló totalmente, y más lamentable aún la mañana del día 17 de febrero de 2021 fallece de Covid 19 nuestro querido amigo Juan Arvizu Arrioja.

Sea el presente extracto de la publicación original un homenaje y cariñoso reconocimiento a Juan Arvizu Arrioja.

Jorge Nuño Jiménez

Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo

"Echeverría, hombre de gran serenidad"

Coronel habla sobre el servicio al expresidente durante casi 50 años

Afirma que el priista está satisfecho y seguro del juicio de la historia

Por JUAN ARVIZU

Luis Echeverría Álvarez, ahora en marzo de 2019, es un hombre lúcido, lee mucho, demasiado, pasa los días en absoluta serenidad con su familia. Está satisfecho y seguro del juicio de la historia.

Habla el coronel de Infantería Jorge Nuño Jiménez, quien ha estado al servicio del expresidente desde el 15 de diciembre de 1970; recuerda los casi 50 años que estuvo a su lado, día y noche y sin vacaciones, en México y en el mundo.

Comenta a El Universal: "Yo lo veo muy cardenista, muy juarista y muy nacionalista".

ENTREVISTA

El propio Luis Echeverría "me ha autorizado divulgar algunas cosas", dice en su oficina, donde tiene varias fotografías en las que ambos aparecen en distintas décadas. Ayudante militar, secretario particular, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer

Mundo, Ñuño Jiménez afirma tener presente en la memoria la figura de María Esther Zuño Arce (1924­1999), esposa de Echeverría, de carácter fuerte, recuerda, apego a la mexicanidad, personalidad de lideresa y profúndo respeto a quien mencionaba siempre como "el señor Presidente".

El expresidente Luis Echeverría Alvarez saluda a Enrique Efrén Mayorga (Foto de Pedro Valtierra)

En una de las fotografías tomada en el principio de la larga expresidencia, Echeverría y Nuño visitan la tumba de Porfirio Díaz en el cementerio parisino de Pére­Lachaise. A través de su colaborador Enrique Efrén Mayorga Martínez, uno de varios asistentes a la entrevista, el coronel ofrece el posible acceso a su compendio fotográfico.

Este militar cuya primera instrucción en el equipo presidencial fue:

"Tacto y absoluta discreción", por primera vez concede una entrevista y, ante todo, subraya sus orígenes. "Vengo de una familia humilde, de Jalisco. Mi madre era una sirvienta, mi padre no fue a la universidad y mi pasión era estudiar". Graduado en el Colegio Militar, sirve como Oficial de Alumnos en Táctica y Estrategia, en Guadalajara, donde le llegan las órdenes.

¿A lo largo de 50 años, qué significa el 2 de octubre de 1968 para el expresidente Luis Echeverría durante los 365 días?

—Un incidente más. Finalmente, algo lamentable. Nada más faltó que en chino mandarín Gustavo Díaz Ordaz señalara su propia responsabilidad

¿La fecha 2 de octubre qué es en la agenda de Echeverría?

—Siempre está atento a las manifestaciones que se dirigen a su casa, insultan y ya. La única instrucción es: "No vayamos a provocar nosotros".

El 30 de junio de 2006 se dicta orden de aprehensión contra Echeverría Álvarez por el genocidio de 1968 y 1971, ¿cómo tomó ese momento?

—Tuvo fe inquebrantable en que la justicia iba a encontrar su camino recto. Fueron momentos difíciles de elegir el exilio o enfrentar las acusaciones, y fue lo que hizo, con el apoyo providencial de quien llamamos cariñosamente el abogado del diablo, Juan Velásquez, quien lo llamó a que acudiera a su casa rápidamente. Había orden de aprehensión y no regresó a San Jerónimo, y lo escondí.

Estuvo prófugo seis días, sereno en todo momento. Leímos demasiado. Después, le dieron dos años de arresto domiciliario y eso ya es ¡caso juzgado!

¿Sereno y satisfecho?

—Sí, no lo veo arrepentido de nada. A veces dice que quería hacer más, que le faltó tiempo.

¿Cómo era un día del presidente Echeverría Álvarez?

—Para uno que madruga, otro que no dormía. Se levantaba a las cinco, seis de la mañana. Nadaba un kilómetro, jugaba un set de tenis, y a las siete de la mañana empezaba a despachar fresco.

¿A usted le tocó acompañarlo a Ciudad Universitaria el día de la pedrada?

—Por supuesto que sí. Quería ir solo. Se le dijo: "Hay peligro".

El ambiente estuvo tan caldeado que hubo momentos en que dije: "De aquí no salimos". Se rompió el orden y algunos cristales, hubo algunas detonaciones. Ahí pudimos haber quedado asfixiados. Un proyectil que viene desde afuera pega en la cabeza del presidente. Un joven ofrece su Maverick rojo. Echeverría no quería subir. Y voluntariamente, con cuidado, se le invita a que se suba al carro.

¿La relación con los intelectuales fue intensa?

—Uno de ellos, Carlos Fuentes, fue especialmente simpatizante de sus ideas y de su acción de gobierno. El ambiente fue de libertad, autocrítica. Carlos Monsiváis, que era como el criticón, que decía que los viajes de Echeverría eran en aviones de redilas, también se subía.

Sectores de los empresarios no simpatizaban mucho con el modelo de Desarrollo Compartido. Al final se habló de atonía"

Coronel Jorge Nuño

Percibo que don Luis conocía la naturaleza humana. Nunca lo vi enojado, como cuando Gustavo Carvajal, en el sexenio de José López Portillo, dijo: "Quien va a San Jerónimo, lo besa el diablo".

Mandó comprar un Judas a LaMerced y puso en el patio ese diablote y a quien pasaba a desayunar le decía: "Primero besa al diablo". Así es la política. No te enojes.

A Echeverría nunca lo he escuchado hablar mal de nadie. Tiene buen humor, imaginación. No conozco el monstruo que dicen que es.

¿La política exterior tuvo su estilo propio?

—Un caso concreto. En junio de 1971 llama a Los Pinos el presidente Richard Nixon, y dice a Echeverría: "Le suplicamos que el voto de México sea negativo [sobre el ingreso de China a la ONU]". El mexicano respondió: "Muchas gracias, señor Presidente, lo vamos a estudiar con mucho cuidado". Y la respuesta fue que Echeverría habló ante la asamblea general a la cual dijo que era inconcebible que la tercera parte dé la humanidad no formar aparte de las Naciones Unidas (ONU).

¿Hubo nostalgia por la vida en Los Pinos?

—No lo creo, porque después de su trabaj o en el gobierno, no va a parar. En París convive con las mentes más brillantes. Preside el Premio Simón Bolívar para la Paz, que se otorga al rey Juan Carlos de España y a Nelson Mandela preso. El licenciado Echeverría me designa a mí para

ir a entregarlo. El acto de mi vida que más me enorgullece es haber

¿Tuvo proyecto para ser secretario general de la ONU?

—Sí, consolidó la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, en la que mucho participaron Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso García Robles. En ese documento, Echeverría se la jugó contra Estados Unidos. El Consejo de Seguridad no aprobó la propuesta.

¿Echeverría y los empresarios?

—Sectores de los empresarios no simpatizaban mucho con el modelo de Desarrollo Compartido. Al final se habló de atonía. Cancún surge sin la simpatía del sector privado.

¿Qué fue lo que llegó a molestar a los empresarios?

—Que el Presidente les decía que fueran nacionalistas.

El expresidente Luis Echeverría Álvarez y Enrique Efrén Mayorga, colaborador (Foto deJuan Arvizu Arrioja)

“No soy ni vago, soy un oficial del Ejército Mexicano"

Es una tarde de recuerdos de Jorge Nuño Jiménez, de cuando hace 53 años se presentó ante su padre y le dijo: "Señor, no soy un vago, soy oficial del Ejército Mexicano". Tarde de compromiso, rodeado de sus fotos, sus anécdotas. Cuenta que acaba de decirle a Echeverría:

"Señor Presidente, este ha sido un redoble muy largo. No estoy cansado, pero 50 años es demasiado. ¿No cree usted que ya debo dejarlo en paz?".

Echeverría le habría respondido: "No, no, de ninguna manera. Quédese conmigo".

A quienes lo escuchan en la entrevista, colaboradores de larga trayectoria, entre ellos Enrique Efrén Mayorga Martínez, Jorge Ñuño les dice: "Si yo volviera a nacer, vuelvo a servir [a Echeverría] otros 50 años"

¿Decidido está?

—Lo he visto desde dentro, y mucho de lo que se dice de él son producto de discordias, de fantasía. Pero sus peores críticos no han vivido con él las 24 horas, he convivido con él 50 años.

¿Qué le gusta de su trabajo?

—Cuando estoy frente a él disfruto su magnitud. Es un hombre de gran serenidad.