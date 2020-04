Luisa María Alcalde exhibe a empresas que se niegan a parar labores

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, exhibió hoy a empresas no esenciales que se niegan a parar labores pese a las medidas sanitarias por el Covid-19.



Mencionó que Andrea, Carnival, tiendas Coppel y Bolim SLT no cumplen las medidas de mitigación para afrontar la pandemia del coronavirus.



Aclaró que en todo el país el 87% de las empresas sí acatan las normas por la emergencia sanitaria.



Subrayó que después de las inspecciones se inició un proceso administrativo contra las firmas que no cumplen.



Otros datos por las inspecciones

La funcionaria también dio otros datos, como que 50% de las firmas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.



Las no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica, son de la industria automotriz (28%), textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).



También se negaron las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).



En municipios afectados por la pandemia

"El 23% de las empresas que se negaron a cerrar está en los municipios más afectados por la pandemia", advirtió María Luisa Alcalde.



Las empresas que sí cumplen las medidas de sana distancia son Dentix México Health, Juguetron, Grupo Calzado Flexi, SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.



"(Hacemos) un llamado, un exhorto a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación", precisó.



Llamado de López Obrador

Por su parte, López Obrador pidió a las empresas cumplir con las medidas sanitarias.



"No son medidas coercitivas, es el exhorto a las empresas que no cumplen", subrayó.- Con información de El Universal y Notimex