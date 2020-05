Luisa María Alcalde responde a críticas por video

MÉXICO.— Luego de la polémica que se desatará tras viralizarse un video en el que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, se le vio en un supermercado realizando sus compras sin cubrebocas, la joven funcionaría respondió.

Esta mañana y parte de la noche de ayer, Luisa María fue señalada, pues en el clip que se filtró a redes sociales se le veía rompiendo las normas establecidas para tratar de combatir el contagio de coronavirus (Covid-19).

Asimismo, el portal EME EQUIS dio a conocer que un empleado de seguridad le pidió a la joven ponerse el cubrebocas, pero ésta solo sonrió y fingió que lo haría.

La incongruencia de Luisa María Alcalde. La secretaria que regaña a las empresas que no cumplen con la reglas sanitarias no quiso ponerse el cubrebocas en el Superama de la Narvarte. #SecretosEmeequis #VIDEO Aquí los pormenores: 👇👇👇👇👇 https://t.co/U5xsv5BYAs pic.twitter.com/6Zc95IxqDm

La crítica sobre su actitud irresponsable ante el cuidado de su salud y la de los demás, de inmediato se generó, sin embargo, cibernautas recalcaron que lo más molesto de todo esto es su hipocresía y privilegios que parece tener.

Después de la gran cantidad de comentarios negativos que se hicieron sobre lo que hizo, Luisa María Alcalde decidió utilizar su Twitter para emitir una breve respuesta sobre lo sucedido.

Y aprovecho para recalcar que sí traía cubrebocas y que lo del supuesto guardia que le pidió que se lo ponga es falso:

"Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia", explicó en un tuit.