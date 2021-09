Madre de joven asesinada: "Mientras estaba buscando, la mataron"

SAN LUIS POTOSÍ.- Fernanda Morán fue asesinada en San Luis Potosí y su cadáver lo encontraron siete meses después en la casa del joven que era su novio. A un año de este caso, su mamá publicó cómo fueron los primeros minutos de la búsqueda de su hija.

Jazmín, la mamá de Fernanda, escribió en "Unidos para encontrarte Fernanda Guadalupe Morán Rodríguez" que el 7 de septiembre de 2020 su hija le llamó para decirle: “Me quieren llevar, mamá, ayúdame”, ella le mandó mensajes y le pidió su ubicación, pero ya no hubo respuesta.

Treinta y dos minutos después de esa última llamada, el celular de Fernanda fue apagado y Jazmín pidió ayuda.

Los policías le aconsejaron que levantara la Alerta Amber: Desgraciadamente, Fer ya no tenía vida, mientras yo buscaba ayuda, a ella la estaban asesinando". El día que la madre recibió la llamada de su hija, ésta última fue asesinada y sepultada en el patio trasero de la casa de su novio.

Negó el feminicidio

“Él le robó sus sueños, sus ilusiones y cobardemente le arrebató la vida, enseguida de la última llamada que Fer hizo, la enterró en el patio de su casa para que no fuera localizada, él se presentó ante la fiscalía como testigo durante la investigación de la desaparición y con sangre fría negó todo, que él no la había visto desde hace algunas semanas y no tenían comunicación alguna”.

El 29 de marzo de 2021, el cuerpo de Morán Rodríguez fue encontrado por un albañil, quien avisó a las autoridades.

“Marco ‘N’ tiene el privilegio de ver a su familia cada jueves y domingo; nosotros, la familia de Fer, la gente que la ama, sólo podemos llevarle un ramo de flores a donde ella ya descansa en paz, en donde su feminicida ya no podrá volverla a dañar”, concluyó la mujer.

