Madre de hijo desaparecido pide ayuda a Ricardo Anaya (vídeo)

Ricardo Anaya publicó en sus redes sociales un video en el que aparece en una vivienda de Poza Rica en el estado de Veracruz, con una mujer que le pide ayuda para difundir la imagen de su hijo Ricardo Delgado Mendoza, desaparecido desde 2016 e intervenir en su caso.

Ricardo Anaya ya inició su gira

Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! pic.twitter.com/YOK1s0W2fp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 18, 2021

Como lo anunció hace dos semanas, el panista Ricardo Anaya buscará la presidencia de México en 2024, por lo que comenzó con la visita a mil municipios, a fin de "escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos".

En el video que compartió este domingo, Anaya se entrevista con una mujer de nombre Laura Mendoza, quien le indica que tiene miedo y desesperación por no encontrar a su hijo, además de no contar con la solvencia económica para buscarlo. La mujer señala que hubiera preferido "mil veces", saber que su hijo fue asesinado a no poder encontrar indicios por su paradero.

Una foto

Ricardo Anaya le pregunta la forma en que la puede ayudar y en respuesta, la señora Laura Mendoza le indica que confía en él para que publique su foto de su hijo "para que aparezca en todas partes" y que de esa forma, en el mejor de los casos, surjan indicios de su paradero.

El panista se comprometió con la mujer a que se pondría en contacto con el senador Emilio Álvarez Icaza "para que nos oriente en términos del camino que podemos seguir".

De acuerdo con el video, el joven desaparecido responde al nombre de Ricardo Delgado Mendoza, desaparecido desde enero de 2016 en la Ciudad de Veracruz. En aquel entonces contaba con 16 años de edad.

Te puede interesar: En convivio, asesinan a siete personas en Jalisco