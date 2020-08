Madre e hija comparte su Internet con estudiantes que no tienen

Las mujeres solo establecieron una condición para hacer uso del Internet gratis, que sean estudiantes

DURANGO.— Si algo bueno ha surgido tras la pandemia de coronavirus, son las muestras de solidaridad que varias personas han tenido con los más necesitados.

En esta ocasión, una madre e hija han aportado un poco de ayuda a estudiantes que necesitan Internet para sus tareas en línea. Las mujeres han especificado que el servicio no se les cobrará, pero si han puestos una condición.

A través de la red social de una mujer llamada Claudia Adame se anunció que su cochera se convirtió en un espacio público en el que se estaría dando la señal Wifi a estudiantes que necesitaran hacer su tarea en línea durante este regreso a clases.

Claudia aclaró que en un espacio de seis por seis metros cuadrados, en una casa en el centro de Durango, los que gusten podrán llevar su computadora, tableta o teléfono móvil para conectarse y hacer sus tareas.

Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena (💔) que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx.



Quizás quieran unirse o puedan promover.#AbreTuCochera por nuestros niños. 🙏 ♥ 🖥



(solo me faltan 🪑x2) pic.twitter.com/Qf1DkvgoCY