Madre ruega ayuda a "El Mencho" en un vídeo para encontrar a sus hijos

En redes sociales, una madre solicitó el apoyo de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, para encontrar a sus cuatro hijos que desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 en Ocotlán.

La mujer se dirige explícitamente al narcotraficante y aparece en el vídeo mientras sostiene una cartulina con las fotos de sus hijos.

“Este video va dirigido para usted señor Nemesio Oseguera Cervantes. Yo le pido de favor que me ayude a encontrar a mis cuatro hijos. Desaparecieron en Ocotlán a las 10:30”, explica la mujer al inicio de la grabación.

“Mis hijos son José de Jesús Martínez Camarena, de 40 años; Ernesto Padilla Camarena, de 38; Tonatiuh Ávalos Camarena, de 28; Y Osvaldo Javier Ávalos Camarena, de 24 años. Desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 y hasta la fecha no he sabido nada de ellos. Necesito que me ayude. Yo sé que usted es bueno y ha ayudado a mucha gente. Por favor, le pido que me ayude", concluye.

El CJNG reparte despensas a nombre de “El Mencho”

El vídeo de la mujer ha llamado la atención, pues el nombre de “El Mencho” estuvo vinculado recientemente a la entrega de despensas en Tecatitlán, Jalisco.