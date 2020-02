Madre, viral por su grito feminista; "la que quiera quemar, que queme"

MÉXICO.- La búsqueda de justicia es una constante en México, en donde las historias de horror a veces superan a la ficción. Entre ellas destacó la de la madre de María de Jesús Jaime Zamudio, quien perdió a su hija.

Yesenia Zamudio es la madre de “Marichuy”, una joven a la que en 2016 tiraron desde un quinto piso y señalaron a su maestro como el presunto responsable.

Han pasado cuatro años de la tragedia y la madre de María de Jesús Jaime Zamudio no tiene respuestas. Solo sabe que su hija no quiso tener relaciones sexuales con su maestro y éste la habría asesinado, pero su caso se cerró como suicidio.

De acuerdo con Sin Embargo, la madre de la joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional jamás creyó esa versión. Yesenia entonces tomó la decisión de unirse a la voz de las feministas y se hizo viral en redes por el discurso que lanzó.

El canal “Combatimos la Tiranía” compartió una parte de las palabras desgarradoras, pero llenas de fuerza de la madre, un vídeo que salió a la luz en un contexto de polémica por los casos de violencia, las luchas y las opiniones divididas.

“Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija! Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y sí soy una madre empoderada”.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque ya estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa. La que quiera quemar que queme y la que No ¡que no nos estorbe!”, exclamó Yesenia en un vídeo que cada vez tiene más popularidad en internet.