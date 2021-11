Maestra de Nuevo León denuncia y amenazas por parte de exalumno

NUEVO LEÓN.- Una maestra de Nuevo León, identificada como Valerio Macías, alzó la voz en un vídeo, denunciado acoso por parte de un exalumno, una situación que la ha perseguido en los últimos cinco años.

Valeria también acusó que las autoridades no han hecho nada, pues según señala, aseguran que no cuenta con las pruebas necesarias

“Me costó mucho decidir si hacer este video o no, pero estoy muy harta, desesperada y no sé qué hacer, por eso recurro a todos ustedes. Es un tema que tengo que poner sobre la mesa, y detallar lo que he vivido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses”, expresó en el vídeo.

La situación de acoso

De acuerdo con su relato, cuando era maestra un alumno, mayor que ella se inscribió en la clase y después se salió, pero un tiempo después empezó a mandarle mensajes en redes sociales y, aunque ella le puso un alto, él procedió acosándola por distintos medios.

Hizo lo mismo con otras personas cercanas a su entorno, como su padre y amigos. Asegura que en varias ocasiones la ha amenazado de muerte, que fue finalmente lo que la orilló a tomar la decisión de denunciar ante las autoridades.

Macías explicó que entregó todas las pruebas a la policía. Sin embargo, no hay resultados.

“Las autoridades me traían haciendo trámites, he ido a dictámenes, he ido a exámenes psicológicos, les he dado todos los detalles, y a él no lo han citado, ni una sola vez. Solo a la víctima, pero el agresor sigue suelto.

“Es difícil que podamos hacer algo porque aún no hay agresiones físicas. Es difícil pensar que tenemos que llegar a eso para que la policía haga algo”, le habría dicho uno de los agentes.

Esta semana, la maestra subió una actualización diciendo que ya hay una orden de aprehensión contra el sujeto.