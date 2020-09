Acusan a maestra de humillar a universitario por tomar clases en ciber (vídeo)

SAN LUIS POTOSÍ. - Alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acusaron en redes sociales un presunto acto de humillación hacia un alumno, identificado como Rafael, que fue exhibido por la maestra Elvia Castañón por conectarse a una clase virtual desde un ciber.

“Me gustaría hacerles de su conocimiento que el día de ayer fui víctima de una humillación, ya que ante esta situación que estamos viviendo nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y lamentablemente no todos tenemos un fácil acceso al Internet para poder tomarlas y en este aspecto soy uno de ellos porque para tomar las clases tengo que rentar Internet fuera de un ciber y por lo tanto no puedo estar desde la comodidad de mi casa”, dijo el joven en su mensaje en redes.

Buscan disculpa pública

Anexo ss de la publicación de mi compareño... pic.twitter.com/gojpc76PiY — Jimmy (@oseagoe) September 8, 2020

A través de una publicación en sus redes sociales, Óscar Patino, vocero del Frente Universitario Potosino, expresó que se buscará una disculpa pública de la maestra al alumno.

“No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos…de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios en el cual el universitario no nos podemos ver rebasados, al contrario estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto (SIC)”.

Se reúnen con autoridades universitarias

Luego de una reunión entre el Frente Universitario y las autoridades escolares se informó que buscarán una disculpa de la docente.

Explica por qué grabó el vídeo

De acuerdo con Rafael, el joven afectado, su publicación no buscaba un beneficio para él, sino para todos los que tienen que enfrentarse a esta modalidad a distancia en sus clases.