CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La profesora Diana Lorena Rubio, quedó nominada entre los 10 mejores académicos del mundo al galardón Global Teacher Prize 2021 con un premio de un millón de dólares impulsado por la fundación Varkey.

La docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 118 Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio Corregidora, Querétaro, es una de las principales maestras del país que ganó el año pasado el "Premio Extraordinario Docente" promovido por la organización Movimiento STEAM donde le otorgaron un millón de pesos.

Introducing the top 10 finalists of the Global Teacher Prize 2021, in partnership with @UNESCO. These real-life heroes represent the work of inspiring educators everywhere.#Teachers #teachersmatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/KfhJBOQZtN