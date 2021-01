Maestro de la UNAM amenaza con reprobar a alumna con Covid (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El maestro José Raúl de Córdova Conde, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue acusado de no ser empático con una alumna que contrajo Covid-19.

El profesor estaba impartiendo una clase el pasado 19 de enero y amenazó con reprobar a una alumna que había estado faltando a las sesiones porque se contagió de coronavirus. El maestro imparte la materia de Fundamentos de Mercadotecnia.

“Yo no soy la Basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. Saben que soy estricto. Si el alumno no puede, adiós. Más ustedes que tienen múltiples oportunidades. Yo también estoy enfermo y aquí estoy”, dijo el maestro.

“¿También le dio coronavirus a usted?, ¿también se le murió su abuelito ayer?, ¿también estuvo tres días inconsciente prácticamente?, ¿también le faltó el aire?”, respondió la alumna.

El académico le dijo.

“Lástima”

Finalmente la alumna le respondió.

“No, es que no estoy buscando su lástima, sino que sea empático. Yo no vine a pedir su lástima, no vine a pedir medicamentos. Estoy aquí tratando de recuperar mi semestre a pesar de todo”

“Bueno, si no me entregas tu trabajo la próxima semana, tú ya sabes lo que pasa. Yo no justifico faltas, faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes. Lástima, Margarita”, sentenció el docente.

Alumnos hacen un comunicado

Los alumnos de la UNAM emitieron un comunicado en el que denunciaron la actitud del profesor, quien también ha recibido acusaciones ante los directivos de la FCPyS, aunque no se ha recibido una respuesta.

Algunas páginas que califican el desempeño de los profesores lo exhiben como un académico indiferente y agresivo.