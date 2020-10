Maestro de Nuevo León insulta y humilla a alumno con Asperger (vídeo)

MONTERREY.- Un vídeo que circula en redes sociales está causando indignación, pues un maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Nuevo León se burló y humilló a un alumno que tiene síndrome de Asperger.

El maestro, identificado como César Augusto, le contestó de mala gana a uno de sus alumnos, identificado como Jesús.

“Eh cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, no te chifles cabrón, la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata”, le dijo mientras le explicaba la actividad.

“Pinche burro, vas a necesitar que te extirpen el cerebro” y “Te voy a reprobar por falta de capacidad intelectual”, fueron otras de las frases que el maestro usó contra Jesús.

El profesor siguió burlándose

Cuando Jesús logró demostrar que su actividad estaba bien, César le respondió con sarcasmo.

“Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre, ahí la llevas”.

Critican al maestro

En redes sociales todos los comentarios fueron de indignación hacia la actitud del docente, pues los internautas recalcan que no sabe enseñar ni tratar a alumnos con este síndrome y exigen una disculpa pública.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por:

Intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades rutinas o rituales repetitivos, peculiaridades en el habla y el lenguaje, como hablar de manera demasiado formal o monótona, o tomar las figuras retóricas literalmente comportamiento social y emocionalmente inadecuado y la incapacidad de interactuar con los demás problemas con comunicación no verbal, inclusive el uso restringido de gestos, expresiones faciales limitadas o inadecuadas, o una mirada peculiar y rígida movimientos motores torpes y no coordinados.

El cerebro de la persona con Síndrome de Asperger tiene un funcionamiento diferente en la comunicación, en la interacción social y en la adaptación flexible a las demandas del día a día. La persona con Síndrome de Asperger tiene como particularidad frente al autismo, que tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o superior a la media.

El síndrome de Asperger lo tiene también la activista medioambiental Greta Thunberg.