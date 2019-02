Maestros comparecen ante Fiscalía por bloqueos en Michoacán

MORELIA, Mich. (El Universal).- Los imputados por el bloqueo a las vías del tren en Lázaro Cárdenas rindieron su declaración la mañana de este viernes ante la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El representante legal de los docentes, Víctor Manuel Alvarado Villegas, informó que de momento sólo dos docentes han sido llamados a declarar, a partir de la denuncia que interpuso la empresa Kansas City Southern.

Al azar

En su opinión, se les llamó al azar, porque no sabe qué motivó a que se imputara a los maestros Isidoro Castañeda Navarrete y Juana Alicia Muñiz Rocha, ya que no conocía la carpeta de investigación.

El abogado no dudó incluso que haya más docentes imputados.“No descartamos esta posibilidad, pero en ocasiones pasadas no se han quedado detenidos los compañeros“, declaró.

Víctor Alvarado descartó que este día vayan a ser detenidos los imputados, pues no hay elementos para ello. Calificó como presión política y represión judicial esta situación.

Retiro total

En el pleno seccional, agregó, los agremiados a la CNTE determinaron retirar todos los bloqueos a las vías ferroviarias, en espera de que se reanude la mesa de negociación.

Para Alvarado, las demandas de su sección sindical son legítimas, ya que aún se mantienen adeudos por concepto de la Compensación Única Nacional, bonos y seguros de vida.

“Las demandas del magisterio estatal son derechos legítimos, son derechos estipulados en la Carta Magna. El empleo, el derecho a un salario digno, el que se te pague en tiempo y forma…”, expuso el abogado.

Llamado a los gobiernos

Por tanto, hizo un llamado al Ejecutivo federal y estatal: “Este tipo de situaciones de amedrentar a los compañeros, de hostigarlos en todas las formas no hay ayuda, en nada beneficia a que pueda continuar el diálogo. A que se pueda llegar finalmente a la solución del conflicto que hoy nos tiene en esta situación.

A primera hora de este mismo viernes, la CNTE emitió un comunicado en donde se decidió el retiro y dijo desconocer a quien no realizara el repliegue, acusando a grupos externos y partidos políticos de entrometerse en los asuntos del magisterio, aunque sin hacer señalamientos específicos.