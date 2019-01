Maestros decidirán hoy si liberan las vías ferroviarias

MORELIA, Michoacán (Notimex).- Mestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirán este miércoles en asamblea el rumbo de su movimiento, tras consultar a la base magisterial.

En un comunicado, los maestros de la Coordinadora, pertenecientes a la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dieron a conocer que durante este día someterán a consulta con la base las propuestas recibidas de las autoridades federales, para determinar si levantan o no los bloqueos ferroviarios.

Liberación de las vías

Los docentes confiaron en que será durante la tarde de este día cuando se cuente con un resolutivo que, de ser a favor, podría redundar en la liberación de las vías del tren.

Este miércoles los bloqueos ferroviarios, a cargo de los profesores michoacanos cumplen 16 días, tiempo durante el cual se han visto interrumpidas las corridas de trenes, lo que ha ocasionado millonarias pérdidas.

Mientras se lleva a cabo la asamblea, los profesores exigieron que sea mediante una compañía externa como se realice la auditoria de la Secretaria de Educación en el

Estado (SEE), anunciada el pasado martes por las autoridades estatales.

Aseguran que la auditoria iniciada por la Secretaria de la Contraloria estatal no tiene validez, pues el gobierno no puede auditarse a sí mismo.