Maestros reciben de regalo vacuna contra el Covid-19

TLALNEPANTLA (El Universal).— Con porras, mañanitas y recibiendo la vacuna contra el Covid-19, profesores celebraron este fin de semana el Día del Maestro en el Estado de México, donde cerca de 375 mil docentes son inoculados contra la enfermedad que ha cobrado miles de vidas en la entidad, mientras las autoridades ya analizan un regreso a clases de manera presencial.

“¡La ola, la ola, la ola!”, conminaron enfermeras y personal médico del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a cerca de 20 mil profesores que en grupos llegaron a inmunizarse contra el nuevo virus durante este fin de semana a la escuela secundaria federalizada Niños Héroes, en Barrientos, donde además recibieron aplausos y cantaron las mañanitas en una autocelebración magisterial.

En el Estado de México se habilitaron 26 macrocentros de vacunación, en 13 regiones del territorio mexiquense, para atender a 375 mil profesores de escuelas públicas y privadas, del 12 al 19 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial que difundieron las autoridades y que en su mayoría concluyó este fin de semana, para continuar este lunes, martes y miércoles en algunas regiones del Valle de México.

Al macrocentro de vacunación contra el Covid-19 en la escuela Niños Héroes, en la avenida Gustavo Baz en Barrientos, llegaron 8 mil docentes el sábado y 12 mil profesores el domingo, provenientes de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Isidro Fabela y Jilotzingo. Aquí, con nerviosismo, muchas maestras y profesores optaron por no ver el momento en que recibían la vacuna “porque no me gustan las inyecciones”, afirmó Vanesa de 27 años, quien imparte clases a niños de preescolar en una escuela de Naucalpan.

En este ocasión no le quedó de otra que apretar los ojos y aguantar ese miedo a las inyecciones, todo con tal de estar protegida y también cuidar a sus menores alumnos para cuando todos regresen a las aulas.

“¡Qué mejor forma de celebrar el Día del Maestro que recibiendo la vacuna contra este virus!”, afirmó el profesor Daniel, quien el año pasado tuvo Covid junto con su familia, “y pensé que ya no lo contaría”.

Problemas técnicos

El sistema de registro para profesores falló y muchos no pudieron descargar el código QR para llevar su hoja impresa para recibir la respectiva dosis, por lo que en el centro de vacunación de Barrientos se formaron dos filas, la más larga para maestros que no llevaban este código en papel y quienes fueron ubicados de forma manual en el registro. Esta situación provocó que los beneficiarios tuvieran que formarse hasta por dos horas, por la falta del código.

Más trámites

La falta de QR obligó a realizar más trámites a los que ya se tenían contemplados, explicó la profesora de secundaria Adriana Alducin, quien llegó antes de la ocho de la mañana de ayer domingo a la avenida Gustavo Baz en Barrientos.

Luchador emocionado

Con mascarilla del luchador Blue Demon, Víctor Hugo Nolasco, orientador de la Unitec Atizapán, manifestó su emoción de ser vacunado y poder regresar a la escuela.

El mejor presente

Muchos de los profesores reiteraron que la dosis fue el mejor presente que tuvieron en esta fecha significativa para el magisterio mexiquense, sobre todo porque enfrentaron la enfermedad.