‘’Mafias y caciques’’: las universidades públicas, un tema en la “mañanera”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen mafias y caciques que dominan las universidades públicas, quienes imponen rectores y manejan el presupuesto de estas casas de estudios.

El mandatario afirmó que esta situación ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad de Guadalajara (UAG).

En su conferencia mañanera de ayer jueves en Palacio Nacional, al asegurar que el gobierno federal no puede intervenir por la autonomía que tienen las universidades, López Obrador llamó a la comunidad universitaria a realizar movimientos de reforma y renovación que buscan transparentar el manejo que hay en estas casas de estudios.

“Pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios”, expresó.

“Porque se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas. Así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional”, dijo.

“Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor (Raúl) Padilla, de Jalisco, no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara, para hablar en plata. Y así en otros casos”.

“Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en todos lados”, agregó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador afirmó que esta reforma democrática que debe de haber en las universidades, también tiene de atender los salarios que reciben los maestros de asignatura de las universidades públicas “que ganan muy poco”.

“Y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Pero no podemos meternos. Si ya con lo que estoy diciendo se van a enojar, imagínense si hacemos más cosas”, agregó.

Caso Pío Obrador

“Si mi hermano es responsable que sea castigado”, declaró el presidente López Obrador.

“Que se le castigue”

El mandatario aseguró que sí su hermano Pío López Obrador es culpable, de presuntos delitos electorales por los que es investigado por el INE, que se le castigue, porque —dijo— no establece relaciones de complicidad con nadie, menos con los integrantes de su familia.

”Yo no protejo a nadie”

“Lo de mi hermano ha quedado claro que yo no protejo a nadie; yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”.

“Ni con la familia”

“Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”.