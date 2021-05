Mamá de Brandon lo busca desesperada: testimonios desde la Línea 12

MÉXICO.- Después de la tragedia por el desbordamiento de uno de la vagones de la Línea 12 del Metro, en la estación Olivos, familiares reclaman a las autoridades que los ayuden a localizar a sus familiares desaparecidos.

Madre busca a su hijo Brandon

Tal es el caso de Brandon Giovanni Hernández Tapia de 12 años a quien sus familiares no han podido localizar desde la noche anterior.

Esta mañana de martes, la madre y la abuela del joven acudieron al lugar de los hechos para exigirle a una autoridad que les ayude a localizar al muchacho ya que, aseguran que solamente los traen dando vueltas de hospital en hospital.

En cuanto se enteraron del accidente, acudieron a los hospitales que usuarios y autoridades difundieron a través de redes sociales y medios de comunicación.

Sin saber si "está vivo o muerto"

"Yo no sé si está vivo o está muerto, pedimos la lista de los nietos en el Locatel y no nos la quisieron dar, qué nos digan dónde está. Llevo toda la noche recorriendo los hospitales", comentó su madre.

Mientras que su madre asegura que en el hospital tampoco saben dar información pues en unos dicen que los familiares están dados de alta y en otros que están en algún quirófano. T

ambién pidieron a las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum que busquen a los responsables y que se hagan cargo de la tragedia pues "esa falla ya estaba".

"No es posible que ahorita diga el gobierno que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada". Cabe mencionar que el padre de Giovanni se encuentra gravemente herido en un hospital de la zona

#AHORA



Una mujer llega a la estación del metro #Olivos para exigir la aparición de su nieto de nombre Brandon Giovanni Hernández Tapia de 12 años de edad quien al parecer viajaba dentro del convoy cuando sucedió el incidente.



Info: @tavojeda5 pic.twitter.com/XYIIY88Zm8 — Red Vial (@RedVialRC) May 4, 2021

Efraín Juárez busca a su hijo

Las historias tras la tragedia no cesan. El señor Efraín Juárez busca a su hijo, José Juan Galindo Soto, quien podría estar atrapado en su carro, que quedó aplastado por el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Mi madre murió, mi esposa quedó prensada en el Metro”

“Mi madre murió, mi esposa quedó prensada en el Metro”, dijo Alejandro Gómez Reyes en entrevista con el Financiero.

Sus familiares estaban en el Metro y para el medio citado contó cómo fue enterarse de la tragedia.

“Me acabaron de marcar que mi esposa quedó prensada, que le iban a cortar la pierna, pero no sé nada, no me dejaron entrar –a la zona cero del accidente-, no sé nada” narró.

Posteriormente pidió informes a las autoridades pero, dijo, nadie le ayudó. El hombre, un técnico automotriz esperaba que sus familiares volvieran a casa. Ahora pide al gobierno que no lo abandone y que se haga justicia.

"Sólo escuchamos un fuerte tronido y todo se vino abajo", recuerda Mariana, una joven de 26 años, que afortunadamente sobrevivió al colapso de la línea 12 del Metro, ocurrido ayer alrededor de las 22:25 horas en la estación Los Olivos.

Lleno a pesar de la hora

La joven comenta que el convoy venía lleno a pesar de la hora. "Había muchas personas paradas y sentadas en el vagón y cuando se vino abajo el Metro, salimos volando y nos pegamos contra el techo".

Dice que fueron alrededor de 15 minutos los que estuvieron encerrados entre los fierros retorcidos del tren, hasta que un usuario logró romper una de las ventanas y fue así como pudieron salir.

"Yo, como no estaba muy lesionada, ayude a varios adultos a salir por la ventana y luego por las escaleras", mencionó Mariana.

El testimonio de Mari

Por su parte, Mari, una señora adulta, recuerda que se bajó una estación antes del accidente, porque venía muy lleno el Metro. "Yo preferí caminar, no podía respirar y mejor me salí… y mire ahora. Ambas mujeres son sobrevivientes del accidente ocurrido la noche del lunes, en el que se desplomaron dos vagones de un convoy del metro que recorría un tramo del puente elevado.

El saldo

Tras una noche de desesperación entre quienes buscaban a sus familiares, la Ciudad de México amaneció el martes preguntándose qué pudo haber ocasionado que un paso elevado de una línea del metro cediera y toda la estructura se desplomara sobre una avenida del sureste de la ciudad provocando al menos 23 muertos y 77 heridos.