Mañana se levanta la ley seca en Campeche con restricciones

CAMPECHE.- Luego de dos meses en que se inició con la “ley seca” en todo el Estado, este martes llegará a su fin.

Mediante un comunicado, las autoridades competentes informaron que poco a poco se estará iniciando con la reactivación económica de la entidad y una medida que ya tenía a muchos campechanos “secos” se levantará, siempre y cuando se respeten las medidas de higiene necesarias y ciertos lineamientos como lo son que la venta solo será de martes a sábado en un horario de 10:00 am a 6:00 pm.

Ante esta situación se entrevistó a Sergio Hernández, quien cuenta con un negocio donde se vende este producto, se le cuestionó sobre como sobrellevó estos dos meses de ley seca, ya que su expendio es su principal fuente de ingreso.

“Afortunadamente, en mi expendio no solo vendemos cervezas o alcohol, si no también es una tienda en general, por lo cual podíamos tener ingresos por la venta de otros productos; obviamente la ganancia no es comparable a cuando vendíamos alcohol, pero si nos daba para vivir, espero que en estos días pueda ir recuperando lo que no vendí en estos meses”, comentó el pequeño empresario.

El vendedor comentó que la venta será controlada; tendrán ciertos lineamientos para vender, resaltó que lo principal es la higiene.

“Tenemos que desinfectar todos nuestros productos antes de darlos al público. Todo tiene que estar cerrado, hay muchos negocios que venden micheladas o cosas así, ya no las podrán vender, pues todo tiene que estar cerrado”, platicó.

Enfatizó que al menos en su negocio no venderá alcohol a las personas que no respeten las normas de higiene, la sana distancia y que no lleven cubrebocas.

“Prefiero perder un cliente a que me clausuren el negocio”, indicó.

Finalizó la entrevista diciendo que hizo una fuerte inversión, la cual espera recuperar de manera rápida; “la gente ya estaba esperando a que vendiéramos, así que probablemente se recupera rápido lo invertido”, exclamó.

Asimismo hizo un llamado a los campechanos a que sean consumidores responsables para evitar otra “ley seca”.- Néstor Barrera / MegaNews