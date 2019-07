“Manifestaciones sin fundamento”

López Obrador afirma que no habrá despidos

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las protestas de los elementos de la Policía Federal no tienen fundamento, y acusó que hay “mano negra” detrás de los bloqueos que se dieron ayer en diferentes puntos del país ante el rechazo a la Guardia Nacional.

“Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucarelis, desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo. No, no vamos a reprimir, no somos iguales, y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia”, dijo.

Cuestionamiento

En un vídeo en redes sociales, el político tabasqueño cuestionó que si no se despedirá a nadie haya bloqueos: “ya lo saben, y mantienen sus prestaciones, entonces ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad?”.

Asimismo reiteró que a 20 años de que se creó este institución no se consolidó y “se echó a perder”; “y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, desde arriba como hacia abajo emperó la irresponsabilidad y la corrupción”.

Expuso que aunque los elementos de la Policía Federal no pasan las pruebas para pertenecer a la Guardia Nacional, “porque no puede estar cualquiera”, señaló que algunos miembros no tienen conductas aceptables o problemas de salud.

“No van a poder estar en la Guardia pero van a seguir trabajando en la Policía Federal… pero sí hay que cuidar oficinas, instalaciones como museos, parques, las mismas instalaciones de las Secretarías del Gobierno. No se va a despedir a nadie, y mantienen sus prestaciones”, argumentó López Obrador.

El mandatario aprovechó para ofrecer disculpas a la ciudadanía por el caos que generaron las protestas de los elementos de la Policía Federal y pidió “aguantar” pues no reprimirá su derecho a protestar.

“Se echó a perder”

Ayer durante su conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que la corporación se echó a perder en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

“Hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la Policía Federal, se echó a perder sobre todo cuando pasó a Gobernación, ahí se relajó la disciplina y cometieron muchos abusos, entonces estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien sobre todo los de arriba”, puntualizó.

Agregó que “no se va a despedir a nadie, no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando al cabo para que los elementos Policía Federal pasen a la Guardia Nacional es voluntario y si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional, si no los reúnen no van a ser despedidos”.— Político.MX y El Universal

Crítica Contrastes

El analista Alejandro Hope señaló que la protesta de los policías federales se veía venir.

Sin explicación

Hope manifestó que “nadie en posición de mando se tomó la molestia de explicar a los policías el proceso de transición a la Guardia Nacional“.

Pruebas

Dijo que en la Guardia Nacional los uniformados son tratados como elementos de segunda, ya que mientras los militares tienen “un virtual pase automático”, los policías federales son sometidos a diferentes pruebas.

Malestar

“Ubicar a policías federales en una institución dominada de cabo a rabo por el Ejército iba a generar malestar”, señaló Hope.