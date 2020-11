Mantiene posición sobre el tapaboca

AMLO: No me lo pongo porque no estoy infectado

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador quien se rehúsa a usar el cubrebocas en público, aseguró ayer que no se sabe a ciencia cierta si el cubrebocas funciona y dijo que no se lo pone porque no está infectado de Covid-19.

“No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, dijo en conferencia de prensa junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell.

Aunque él no lo usa, aplaudió al pueblo mexicano porque es “muy consciente” de la pandemia y porque la mayoría de gente lleva cubrebocas en la calle “aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda”, dijo.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente”, puntualizó.

El presidente no ha movido ni un ápice su postura sobre el cubrebocas a pesar que desde hace meses la mayoría de autoridades sanitarias recomiendan usarlo en la calle y es obligatorio en espacios cerrados como tiendas y restaurantes.

López Obrador asegura que no lo lleva porque se lo dice López-Gatell, el encargado de diseñar la estrategia contra el coronavirus, quien en marzo cuestionaba la evidencia científica del cubrebocas pero posteriormente recomendó su uso, principalmente “para proteger a otros”.