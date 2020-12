Manuel Couthier teme que a su hermana Tatiana se le suba el poder

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Clouthier le dedicó algunos mensajes en Twitter a su hermana Tatiana, quien fue nombrada esta mañana como nueva secretaria de Economía.

En sus mensajes que señala que Tatiana tiene un gran reto por delante, pero que corre el riesgo de que "se le suba el poder, que se haga chaira".

Manuel Clothier indicó que su hermana tiene tres "grandes retos" en su nueva encomienda como Secretaria de Economía.

"1- escuchar al empresariado sin pontificarles (amlo ya se encarga de eso); 2- que el presidente @lopezobrador_ la escuche, 3- que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo (sic)", publicó.

grandes retos presenta @tatclouthier en su nueva encomienda como Secretaria de Economía, 1- escuchar al empresariado sin pontificarles (amlo ya se encarga de eso); 2- que el presidente @lopezobrador_ la escuche, 3- que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo

Más tarde, también dedicó otro mensaje en Twitter en el que reconoció que Tatiana Clouthier "es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva", pero que "los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir". Hasta el momento, Tatiana Clouthier no se ha pronunciado al respecto.

T @tatclouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !