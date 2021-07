Marca Anthropologie plagia diseños mixe, acusa el INPI

CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México hizo un llamado el miércoles a la empresa minorista estadounidense Anthropologie para que deje de copiar un diseño de la comunidad autóctona mixe.

Un bordado mixe

El INPI dijo en un comunicado que los pantalones cortos “Marka embroidered shorts” copian el diseño de un bordado mixe de la localidad pobre de Tlahuitoltepec, ubicada en las montañas al este de la capital del estado de Oaxaca, en el sur de México.

Anthropologie plagia diseños mixe, acusa el INPI. Comunidad exhorta a no comprarlos https://t.co/kRONStV9Nf pic.twitter.com/ueY3sdsxuH — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 7, 2021

Los pantalones cortos llevan un patrón gráfico de flores azules que según los habitantes de la comunidad copia el diseño de una blusa tradicional. El INPI señaló que los mixes no autorizaron el uso de su diseño, y solicitó a Anthropologie que deje de vender esas prendas.

La matriz de Anthropologie, Urban Outfitters Inc., no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones.

Exijo un alto al robo y saqueo de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas de México.



Por eso mas que nunca se justifica un nuevo marco constitucional y legal que reconozca el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de nuestros pueblos! https://t.co/H4QZxpPqWf — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) July 7, 2021

