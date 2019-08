Marcada diferencia

Encuestas dan el triunfo a “Alito” en elección priista

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Encuestas de salida y el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del PRI dio como vencedor de la elección interna del partido a la fórmula encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, Rubén Escajeda, informó que el PREP de la elección para la directiva nacional del partido arroja que 84.5% de los cómputos corresponden a la fórmula de Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano.

Para la fórmula de Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, son 7.9%, y 2.3% para Lorena Piñón y Daniel Santos; estos datos corresponden a 33 por ciento de las seis mil 140 casillas que se instalaron en todo el país.

Escajeda Jiménez afirmó que los militantes del PRI están satisfechos con el desarrollo de la jornada electoral de ayer para elegir a su dirigencia nacional.

También exhortó a las fórmulas para que se conduzcan con respeto al proceso, se abstengan de descalificaciones y esperen la conclusión del proceso para conocer al ganador de la elección interna.

Señaló que durante la jornada electoral no se presentaron incidentes graves, y que hasta el momento no había ninguna impugnación o delito electoral que haya sucedido durante la jornada, y que los vídeos y fotos que se dieron a conocer en redes sociales no proceden sin una denuncia directa.

Ayer en una conferencia, señaló que los resultados oficiales se darán a conocer el próximo miércoles 14 de agosto, se validarán los cómputos y se entregará la constancia de mayoría al ganador, para que el domingo 18 de agosto tome posesión.

Interrogado respecto a que el candidato Alejandro Moreno Cárdenas se proclamó ganador luego de conocer los resultados de la encuesta de salida de Mitofsky, que le otorgó 80.9 por ciento en las tendencias, señaló que no son resultados oficiales, y reiteró que los oficiales se darán, por parte de la CNPI, el 14 de agosto próximo.

Indicó que mientras no haya una queja ante la Comisión de Justicia Partidaria, sobre este tema, no se procederán las sanciones, pues “para nosotros lo que cuentan son las pruebas, no cuentan los pronunciamientos ni las impugnaciones mediáticas o en redes sociales. Los números son los que nos van a decir quién ganó y a quién le entregaremos la constancia”.

Consulta Mitofsky publicó en Twitter un sondeo que mostró que la fórmula integrada por el gobernador con liciencia y Carolina Viggiano Austria obtuvo el 80.9% de las preferencias.

La encuestadora, que aplicó 2 mil 820 cuestionarios en 100 mesas receptoras del voto, señaló que la fórmula de Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, le da 15.2%, y a la tercera fórmula contendiente, integrada por Lorena Piñón y Daniel Santos, obtiene apenas 3.9%.

Detalló que el sondeo lo realizaron en 100 puntos de votación donde se entrevistó a 2 mil 820 priistas afiliados después de que estos emitieron su voto.

Reporte Robo

Durante la contienda se reportó el robo de un paquete electoral en Aguascalientes.

Paquetería electoral

Rubén Escajeda, presidente de la Comisión, dio a conocer que María Castillo, presidenta de casilla en Tepealá, Aguascalientes, denunció que se metieron a su casa y robaron la paquetería electoral.

Votación suspendida

En ese municipio se suspendió la votación porque no hay boletas impresas adicionales.