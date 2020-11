Marcha con dos caras

Unas feministas pacíficas y otras causan destrozos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Secretaría de Gobierno de Ciudad de México informó que en la manifestación feminista de ayer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, participaron cerca de mil mujeres, divididas en dos contingentes que partieron desde el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

El saldo final de la movilización dejó 20 civiles y 23 policías lesionadas.

Seis de las uniformadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, a donde acudió la titular de la Secretaria de las Mujeres (Semujeres), Íngrid Gómez Saracíbar, para darles atención personalizada ellas y sus familias.

Las policías están conscientes y fuera de peligro, según se informó.

A su paso, mujeres pertenecientes a un colectivo de acción directa realizaron pintas, rompieron cristales y arrojaron cohetones, mientras que otro contingente llegó a la Plaza de la Constitución para llevar al cabo un mitin pacífico.

La protesta feminista arribó al Zócalo capitalino, en donde colectivos del Bloque Negro intentaron saltar la reja que protege la Catedral, sin obtenerlo. Minutos antes, a su paso por la avenida Cinco de Mayo, las mujeres únicamente realizaron pintas, golpearon con martillos las rejas de los locales, y continuaron su movilización.

La Secretaría de Gobierno indicó que uno de los colectivos de acción directa incumplió el acuerdo de manifestarse pacíficamente, al derribar las vallas que se colocaron frente a Palacio Nacional. Por ello, elementos del agrupamiento “Ateneas” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conformaron un cerco para evitar vandalizaciones en el edificio.

Después, elementos de la SSC mantuvieron su presencia y realizaron acciones de contención para prevenir enfrentamientos entre los integrantes del Frente Nacional Anti-Amlo (Frena), que acampan en la Plaza de la Constitución, y uno de los colectivos de acción directa.

Sin embargo, las manifestantes derribaron las vallas de seguridad y retiraron carpas sin uso del campamento de Frena. Las casas de campaña quedaron destrozadas, pero no había gente dentro.

Elementos de la SCC resguardaron la seguridad de todos los asistentes durante la fogata que prendieron las manifestantes. Finalmente, 20 mujeres con actitud muy violenta fueron retiradas del lugar para evitar la generación de más violencia.

La Secretaría de Gobierno indicó que la marcha contó con el acompañamiento de 391 integrantes del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, 45 de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, representantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, así como 1,500 mujeres policías del grupo “Atenea” de la SSC, 80 del Heroico Cuerpo Bomberos, 44 del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) y 23 de Protección Civil.

Estado de México Protesta en Ecatepec

Un colectivo exige castigo a policías agresores en Ecatepec, Estado de México.

“Manada Periferia”

Integrantes de la organización “Manada Periferia”, que el 11 de septiembre fueron desalojadas de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec, protestaron ayer frente al inmueble para exigir castigo a los policías que las agredieron.

“Comisión Represora”

“Comisión Represora de Derechos Humanos Edomex” y “11 de septiembre no se olvida” fueron algunas de las consignas que exhibieron en mantas, frente a la fachada de la oficina. “Lejos de un actuar en el caso, no nos atienden. No ha existido un avance para poder castigar a algún culpable”.