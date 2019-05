Enojo contra AMLO: “No somos fifís ni chairos”

A la voz de “fuera AMLO” y cárteles con leyendas como “AMLO ¡No nos sigas engañando”, más de 12 mil personas, según los organizadores, marcharon sobre Paseo de la Reforma en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia hacia el Monumento de la Revolución. Antes de comenzar cantaron el Himno Nacional.

Portaban letreros que decían “no somos fifís ni chairos, somos mexicanos” y “no a la división”.

Marchas similares se realizaron en 30 estados del país, indicó la vocera de Chalecos México, Alejandra Morán Ramírez.

“Estamos pidiendo su renuncia, porque o no puede o no quiere, hay un descontento que no es gratis. Tenemos temor, miedo de que vamos directamente a una dictadura, al poder concentrado en un solo hombre’’, señaló.