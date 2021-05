Marcos cumplió su promesa, llevó su título a la tumba de sus padres

VERACRUZ.- El veracruzano Marcos Eduardo Mejorado Serrano se volvió viral al compartir una foto que demuestra que cumplió la promesa que le había hecho a sus padres años antes: terminar sus estudios y obtener su título universitario.

En la foto aparece el joven de 28 años sosteniendo con orgullo su título universitario entre lápidas y flores del panteón Los Olivos y bajo la conmovedora foto se lee el mensaje “Las promesas son para cumplirse”.

Un logro compartido

Tras un esfuerzo constante, Marcos se convirtió en Licenciado en Enfermería y Obstetricia, tal y como prometio: “Lo primero que pensé cuando tuve en las manos el título fue ir a llevarlo con ellos, antes de llegar a mi casa quise decirles ‘Miren papas, si se pudo. Lo logré’. Fue un momento íntimo con ellos”.

Obtener su título universitario no fue tarea fácil para Marcos, pues meses antes de terminar la universidad, su mamá enfermó y él pensó dejar la universidad.

"A raíz de que mi mamá enferma yo decidí dedicarme al cuidado de ella, incluso había decidido darme de baja un año para poder dedicarme completamente a su cuidado y ella me dijo que no, que no dejara trunca la carrera y no me permitió dejarla. Yo le agradecí de esa manera y le prometí que iba a terminar la carrera", relató el Universal, el medio que contó su historia.

El resultado

A pesar de la dolorosa perdida de su madre, Marcos continuó y logró obtener su título.

“Yo lo quise compartir en redes con amigos, con familiares y conocidos nada más. La publicación incluso estaba privada, pero un amigo me pidió que cambiara la privacidad para que la pudiera compartir porque le había gustado la historia. De repente comenzó a compartirse en páginas de Guanajuato y de Irapuato, mi ciudad”, explicó.

“No pensé que la foto se volvería tan viral, pero de cierta manera quiero motivar a las personas. Si tienen alguna promesa, si tienen algo que cumplir, un compromiso con alguien, con su familia, con sus hijos, con quién sea, si se puede cumplir”, menciona con emoción.

El joven enfermero no se detendrá con este triunfo, pues quiere seguir aprendiendo y capacitándose.

