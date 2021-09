Margarita Zavala en encuentro de políticos católicos en Madrid

Felipe Calderón también viajó a España para atender temas de medio ambiente

La diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo participa este fin de semana en el II Encuentro Internacional de Políticos Católicos que se realiza en Madrid, España. El evento comenzó ayer viernes 3 y concluye mañana domingo 5.

Margarita Zavala acudió a la capital española en compañía de su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ayer circularon fotos de la pareja a su llegada al aeropuerto de Madrid, los acompañó la también legisladora federal por el PAN Patricia Terrazas Baca.

Apenas el miércoles pasado Margarita Zavala asumió el cargo como diputada federal, por lo que su viaje generó críticas en redes sociales. Algunos especularon que "se iba de vacaciones". Sin embargo, según la información citada por "La Saga" de Adela Micha, la legisladora estará en México para la sesión del martes.

Nos informa equipo de @Mzavalagc que está en Madrid para participar hoy y mañana al II Encuentro Internacional de Católicos con responsabilidades políticas; volverá para sesión del martes. @FelipeCalderon atiende agenda internacional en temas de medio ambiente y cambio climático. https://t.co/aoMLP5gyzY — La Saga (@LaSagaOficial) September 3, 2021

Mexicanos en el Encuentro de Políticos Católicos

El evento es convocado por la Arquidiócesis de Madrid junto con la Academia de Líderes Católicos y la Fundación Konrad Adenauer. Además de Patricia Terrazas y Margarita Zavala, en el encuentro también participa José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud durante la administración calderonista, y el exdiputado federal del PAN Carlos Alberto Pérez Cuevas, presidente para América Latina de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción. Entre los oradores del evento está anunciado Luis Felipe Bravo Mena, exlíder nacional del PAN y ex secretario particular de Calderón.

Desde México las diputadas Margarita Zavala y Patricia Terrazas ya en Madrid para nuestro Encuentro Internacional #LideresCatolicos pic.twitter.com/5pAn6COyp2 — Líderes Católicos (@liderescatolico) September 3, 2021

En el caso del expresidente Calderón, él no acudió al evento de políticos católicos; sin embargo "atiende agenda internacional en temas de medio ambiente y cambio climático", de acuerdo con información proporcionada por el equipo de comunicación de su esposa.

Coincidentemente, el viaje al extranjero ocurrió el mismo día en que Calderón Hinojosa criticó la firma de la Carta de Madrid hecha por senadores del PAN. Como informamos, los legisladores se reunieron en México con Santiago Abascal Conde, líder de VOX, partido español considerado de ultraderecha.

Católicos con responsabilidades públicas

De acuerdo con un comunicado, el evento tiene como sede a las instalaciones de la Universidad CEU San Pablo y cuenta con la presencia de "más de 70 católicos con responsabilidades públicas de 19 países". Durante el mensaje inaugural del evento el vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Arquidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, dijo a los asistentes que es importante que sientan que "el Evangelio es una invitación a lo sublime, […] a realizar el sueño de Dios en la Tierra" y, por ello, expresó su "reconocimiento hacia la acción que desarrolláis, desde mediaciones de todo tipo, al servicio del interés general".

Por su parte, José Antonio Rosas, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, dijo que el encuentro pretende que los políticos se reencuentren con su "vocación" y vean "que vale la pena dedicarse a la vida política", aun con "incomprensiones, fuego amigo, dudas e incertidumbres". A decir de Rosas el evento es "un encuentro con El que nos amó primero, para volver a tocarte el corazón y recordarte que no estás solo".

Entre los eventos ya realizados está la mesa Lecciones sobre la pandemia y sus desafíos pospandemia, que contó con la participación de Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo; Ana Paula Siquiera, diputada de Brasil y presidenta de la Comisión de la Mujer; Miguel Ángel Rodríguez Echeverria, expresidente de Costa Rica, y Paola Binetti, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Italia.

Conferencia del cardenal Parolin

Esta mañana el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, impartió la conferencia Cultura de encuentro y amistad cívica en un mundo en crisis. De acuerdo com un boletín, el funcionario pidió a los asistentes aparte de "el mayor compromiso, competencia, transparencia y profesionalidad", se planteen «qué puede aportar la visión cristiana", que es «esperanza y certeza al mismo tiempo".