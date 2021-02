Margarita Zavala y otros ''calderonistas'', candidatos del PAN a diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que no pudieron registrar como partido político a México Libre, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y otros personajes allegados al expresidente, como Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil Zuarth, serán candidatos del PAN a diputados federales.

La Comisión Organizadora Electoral del PAN aprobó el registro de candidatos a diputados de mayoría, por el método de designación, y Margarita Zavala será candidata a diputada federal por el distrito 10 de Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo, que actualmente tiene en su poder Morena con Javier Hidalgo Ponce.

Este distrito, que abarca colonias de lujo como Polanco y Lomas de Chapultepec y populares como Pensil y San Joaquín, será disputado también por Salomón Chertorivsky, secretario de Salud de Calderón, por Movimiento Ciudadano, y por el propio Hidalgo Ponce, quien busca la reelección.

Una negociación del grupo de Calderón con el PAN permitió también que su esposa sea parte de las listas de diputados federales plurinominales para que, en caso de no ganar en el distrito, de todas maneras sea diputada federal.

Otros allegados a Calderón

De acuerdo con la lista que elaboró la Comisión Organizadora Electoral, con el acuerdo COE-126/2021, sobresale el nombre de Gil Zuarth, ex presidente del Senado, por el distrito electoral 17 de Quintana Roo.

Ramírez Acuña, ex gobernador y ex secretario de Gobernación, irá por el distrito electoral de Jalisco, y el ex mandatario estatal Ignacio Loyola, por el distrito 3 de Querétaro.

En la lista figuran Jorge Zermeño, ex alcalde de Torreón, quien como diputado federal entregó la banda presidencial a Calderón, por Coahuila.

Jorge Luis Preciado, actual diputado y ex candidato al gobierno de Colima, que pretende reelegirse, por el distrito 1 de esa entidad, y el chihuahuense Fernando Álvarez Monje, por el distrito 6 de Chihuahua.

