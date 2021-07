Influencer mexicana se pega el ojo; confundió Kola Loka con gotas

QUERÉTARO.- María Bottle, una influencer mexicana, compartió un vídeo que se viralizó en redes sociales, pues se pegó el ojo con pegamento Kola Loka.

En la grabación, la también artista, se muestra en un auto con otra acompañante:

“Me acabo de echar Kola Loka en el ojo pensando que eran mis gotas. Me quiero morir, wey. Mi ojo está pegado".

Posteriormente aparece en un consultorio oftalmológico y un médico le aplica algún tipo de medicamento. La joven terminó con un parche y mucho dolor.

“La verdad me duele mucho, amigos. Voy a mejorarme, pero me duele", añadió.

Kola loka en el ojo 👁👄👁 pic.twitter.com/wcPUcaM7WI — at2am (@at2ambrand) July 5, 2021

“Ya pasaron 24 horas, ya me pude quitar el parche, ahora si les voy a contar que pasó. Estaba con Dany y me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados. Abrí las gotas, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso del ardor y del dolor. Volteo y veo la Kola Loka", narró.

La influencer relató que el médico le tuvo que cortar las pestañas y que le sacó un pedazo de Kola Lola que, djo, tenía en la cornea.

María Bottle tiene 1.4 millones de seguidores en TikTok y muchos le escribieron buenos deseos para que se recuperara rápido. Hoy la influencer compartió un nuevo vídeo mostrando su avance, pues ya no tiene ninguna irritación en el área afectada.